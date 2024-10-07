الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مدن فلسطينية

استمرارًا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، فقد اقتحمت قوات الاحتلال بعد منتصف الليلة، مدينة طولكرم، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا".



وأفادت"وفا"، باقتحام عدد من آليات الاحتلال المدينة من محورها الغربي، وجابت شوارعها وتحديدا منطقة دوار العليمي "المحاكم"، وشارع جامعة القدس المفتوحة وشارع نابلس.

واضافت أن آليات الاحتلال تحاصر في هذه الاثناء مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بالمدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة، قرية حوسان غرب بيت لحم.

وذكر، مصدر محلي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حوسان وتمركزت في حارة الزعول وسط القرية، واطلقت قنابل الغاز السام والصوت، دون ان يبلغ عن اصابات.

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرب مخيم الجلزون، شمال مدينة البيرة.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في منطقة العين الجديدة قرب المخيم، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت حي البالوع في مدينة البيرة وتمركزت في محيط "دوار الهدى"، كما اقتحمت قوة أخرى حيي جبل الطويل وسطح مرحبا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.