الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مدن فلسطينية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

 استمرارًا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، فقد اقتحمت قوات الاحتلال بعد منتصف الليلة، مدينة طولكرم، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا". 

txt

جيش الاحتلال: إطلاق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل وسقوط إصابات

txt

جيش الاحتلال: إصابات مباشرة لمبان في كرمئيل ودير الأسد بصواريخ من لبنان


وأفادت"وفا"، باقتحام عدد من آليات الاحتلال المدينة من محورها الغربي، وجابت شوارعها وتحديدا منطقة دوار العليمي "المحاكم"، وشارع جامعة القدس المفتوحة وشارع نابلس.
واضافت أن آليات الاحتلال تحاصر في هذه الاثناء مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بالمدينة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة، قرية حوسان غرب بيت لحم.
وذكر، مصدر محلي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حوسان وتمركزت في حارة الزعول وسط القرية، واطلقت قنابل الغاز السام والصوت، دون ان يبلغ عن اصابات.
 اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرب مخيم الجلزون، شمال مدينة البيرة.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في منطقة العين الجديدة قرب المخيم، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت حي البالوع في مدينة البيرة وتمركزت في محيط "دوار الهدى"، كما اقتحمت قوة أخرى حيي جبل الطويل وسطح مرحبا، دون   أن يبلغ عن اعتقالات.

مواد متعلقة

أتبرأ من إخافة الشعب.. الديهي: تصريح "مصر أفضل من غزة ولبنان" فبركة إخوانية

ماكرون لـ"نتنياهو": حان وقت وقف إطلاق النار في غزة ولبنان

الأوقاف الفلسطينية: الاحتلال دمَّر 611 مسجدا بشكل كلي في غزة واقتحم الأقصى 262 مرة

175 شهيدًا من الصحفيين منذ بدء العدوان على قطاع غزة

سرايا القدس وكتائب القسام تستهدفان قوات الاحتلال في غزة

"الصحفيين" تحيي الذكرى 51 لانتصار أكتوبر ومرور عام من العدوان على غزة
الجريدة الورقية