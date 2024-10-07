مواهب الأوبرا تتألق في احتفالات وزارة الثقافة بانتصارات أكتوبر بالقاهرة ودمنهور

برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وفى إطار احتفالات الوزارة بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر، أقيمت إحتفالات فنية على مسارح دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد بالقاهرة وأوبرا دمنهور.

جاءت هذه الاحتفالات لتعبر عن مشاعر النصر والعزة من خلال عروض موسيقية وغنائية تمثل تلاحم الفن مع الوطن، حيث امتزجت الألحان الوطنية بالأداء المبدع للمواهب الشابة وذوي القدرات الخاصة، مما أضفى طابعًا مميزًا على هذه المناسبة الوطنية. وتحت سماء القاهرة المفتوحة، وفي أجواء تملؤها مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن.

شهد المسرح المكشوف بدار الأوبرا أمسية فنية ساحرة قدمتها فصول مركز تنمية المواهب، تحت إشراف مديرها الفنى الدكتور سامح صابر، جسّدت أنغام الفخر وروح الانتماء من خلال مجموعة من المعزوفات الحماسية والأغاني الوطنية التي جعلت الجمهور يتفاعل بحماس مع كل نغمة وكلمة . مع بداية الحفل ابدعت براعم أوركسترا أطفال المركز تدريب وقيادة الدكتور راجى المقدم، في تقديم ميدلي وطني يشمل مقطوعات خالدة مثل عاشت بلادنا ،يا أغلى اسم في الوجود"، إضافة إلى زي ما هى حبها،فيها حاجه حلوه و موسيقى تترات مسلسلات رأفت الهجان ودموع في عيون وقحة. وقد لاقى هذا الأداء تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي عبّر عن انبهاره بتلك المواهب الواعدة، حيث تلاحمت مشاعر الطفولة البريئة مع حب الوطن.

وتواصلت الأمسية مع فصل الغناء العربي، تحت إشراف الفنان عمرو حسن والدكتورة سهير حسين، حيث قدمت المواهب الشابة مجموعة من الأغاني الوطنية الشهيرة، منها مصر هى أمى، كلمه حلوه، فيها حاجه حلوه،زي ما هى حبها ، مصر تتحدث عن نفسها، مصر ياأم الدنيا، الأرض بتتكلم عربى، حبايب مصر، الله الله عالمستقبل، ياحبيبتى يامصر، عاش، يا أغلى اسم فى الوجود ، أنا أبن مصر ، يامصر ياأم الأمم، متخافوش على مصر وأحلف بسماها "وتألق المواهب " شهد امام ،نتاليا دوريجو،جودى كريم ، محمد سمير، منة أشرف ،محمود الوكيل ،نهال سيد ، محمد ابراهيم،نانسي كمال ،مريم مكين،ادهم الكاشف ،لاما حازم ، ميدو البحيرى" "في تجسيد روح الأغاني بإحساس عميق وصل إلى قلوب الجميع. ومن أبرز اللحظات التي علقت في ذاكرة الحضور كان الأداء المؤثر لأغنية "يا أغلى اسم في الوجود" التي أعادت إلى الأذهان أمجاد انتصارات أكتوبر وروح التضحية والفداء.

أما كورال شباب وأطفال الأوبرا بقيادة الدكتور محمد عبد الستار، فقد أضاف لمسة إبداعية مؤثرة على الحفل بأغنيات وطنية خالدة ، منها بسم الله، صباح الخير ياسينا،حلوه بلادى السمره، واه ياعبد الودود،صحراء سينا، يابيوت السويس، حبيبتى من ضفائرها، رايحه فين ياعروسه، تحيا مصر والوطن الأكبر" ومع تلك الألحان التى حملت الجمهور في رحلة إلى قلب كل شبر من أرض الوطن أداها ببراعة المواهب زياد احمد ، إيمان منصور ،محمد محمود ،ملك سعيد ،شمس الأسوانى، شيماء ضاحى، احمد فايد . و على مسرح أوبرا دمنهور، تألقت مواهب كورال الأطفال وذوي القدرات الخاصة تحت الإشراف الفنى للدكتورة هدى حسنى، ضمن احتفالية مميزة أبدعت خلالها فرق كورال أطفال الإسكندرية ودمنهور، تحت قيادة الدكتور محمد حسني إبراهيم، في تقديم أغانٍ وطنية خالدة " مصر التي في خاطري ، يا أغلى اسم في الوجود ، أقوى من الزمان ، على باب مصر ، أم البطل ، الباقي هو الشعب ، يمامه بيضا ،يا حبيبتى يا مصر،دولا مين ، بلاد طيبة،اهو ده اللى صار، مصر تتحدث عن نفسها ، فيها حاجه حلوه "

وانسجم الجمهور مع كل مقطع موسيقي، خاصة مع الأداء المميز من "بهار نور ،أريام حسام ،لوجين محمد،رهف محمد، كارما الشرقاوي، جنا يحي وروان محمد" كما أضفى عزف صوليست الكلارينيت جاسمين محمد على أنغام "صورة صورة" أبعاداً فنية مميزة للأمسية، مما أثار إعجاب الحضور. ونجح ذوي القدرات الخاصة، تدريب وقيادة ميرفت فريد همام فى إضفاء لمسة إبداعية خاصة بباقة من أروع الأغانى الوطنية منها " تحيا مصر ، حلفونا ، حلوة بلادي السمرا ، يا حبيبتي يا مصر ، هو ده ، دولا مين ودولا مين ، ابن مصر ، مصر يا أول نور في الدنيا ، مصر هي أمي ، راحه فين يا عروسة ،مصر التى فى خاطرى، احلى بلد، عظيمة يامصر، وأنت ماشي فى مصر سلم ، سمينا وعدينا " ونال استحسان الجمهور الذي عبّر عن انبهاره بقدراتهم. وإبداع كل من " هند أنور ، جنة يوسف ، چاسمين ، رقية أحمد ، معز علي ، بسمة محمد ، آمنة محمد ، أحمد الفوال ، أحمد كُريم ، عمرو أحمد ، مريم، سالى ، مريم طارق، رضا عبد الهادى، محمد عبد الغنى، أحمد ناجى وهبه ربيع في أداء فاق الوصف و كان عزف صوليست القانون دينا جمال على أنغام "أحلف بسماها" بمثابة الختام البديع لأمسية مفعمة بالعذوبة والقوة، مما أكّد مرة أخرى أن الفن قادر على تحريك المشاعر وتعزيز الانتماء الوطني. جدير بالذكر أن احتفالات دار الأوبرا بانتصارات أكتوبر ستستمر طوال الشهر، وستشمل العديد من الفعاليات الفنية على جميع مسارحها في القاهرة والإسكندرية ودمنهور.