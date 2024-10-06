إطلاق جهازي Mac mini وiPad mini الجديدين أول نوفمبر

يبدو أن شركة Apple لديها مجموعة من الإعلانات المتعلقة بالأجهزة في انتظارنا هذا الخريف.

في نشرة Power On الإخبارية هذا الأسبوع، أفاد مارك جورمان من بلومبرج أن Apple تستعد للإعلان عن طرازات MacBook Pro الجديدة، وجهاز Mac mini المعاد تصميمه، وجهاز iMac M4 وجهاز iPad mini الجديد قبل نهاية الشهر، وتستهدف تاريخ إصدار الأول من نوفمبر لـ "بعض" هذه المنتجات على الأقل.

وفقًا لجورمان، من المرجح أن نرى جهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة منخفض وعالي الجودة، وكلاهما مزود بشرائح M4. سيكون هناك أيضًا جهاز MacBook Pro عالي الجودة مقاس 16 بوصة.

أما بالنسبة لجهاز Mac mini، فقد أفاد جورمان سابقًا أن جهاز Mac mini M4 القادم قد يكون صغيرًا مقارنة بسابقاته، مع حجم صندوق Apple TV تقريبًا. قد يعني تقليص الحجم أيضًا أنه سيتخلى عن منافذ USB-A.

وبعد الإصدارات الخريفية، يتوقع جورمان أن يكون لدى Apple مجموعة من المنتجات الأخرى الجاهزة في أوائل عام 2025، بما في ذلك جهاز MacBook Air M4 مقاس 13 بوصة و15 بوصة، إلى جانب iPhone SE المحدث وiPad Air في كلا الحجمين.