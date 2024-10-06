وصول أولى ميزات Apple Intelligence في 28 أكتوبر

وفقًا لـ Mark Gurman من Bloomberg، سيبدأ طرح Apple Intelligence في 28 أكتوبر.

قالت Apple الشهر الماضي إنها تستهدف شهر أكتوبر لإصدار iOS 18.1 و iPadOS 18.1 و macOS Sequoia 15.1 - والذي سيجلب بعضًا من أولى ميزات Apple Intelligence إلى iPhone 16 وأجهزة Apple الأخرى - لكنها لم تحدد تاريخ إصدار ثابت في ذلك الوقت.

ستشمل الموجة الأولى من ميزات Apple Intelligence محرر النصوص وأداة التلخيص وأدوات الكتابة، إلى جانب التسجيل الصوتي الذكي والنسخ النصية للبريد والملاحظات والصفحات والتطبيقات الأخرى.

من المحتمل أيضًا أن نرى ميزة Memories الجديدة في Photos، والتي صُممت لتكون محررًا سهل الاستخدام لصنع أفلام بالصور من المعرض، وClean Up، والتي يمكنها إزالة الكائنات من خلفية الصور.

ومن المتوقع أن تأتي ميزات Apple Intelligence الأخرى، مثل تكامل ChatGPT وGenmoji، مع الإصدارات الأحدث من iOS 18 والتي سيتم طرحها في نهاية العام وأوائل عام 2025.