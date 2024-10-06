اليونيفيل: غير مقبول المساس بقوات حفظ السلام

أعربت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، اليوم الأحد عن قلقها البالغ إزاء الأنشطة الأخيرة للجيش الإسرائيلي القريبة من موقع المهمة داخل لبنان.



وبحسب" سكاي نيوز عربية"، قالت اليونيفيل في بيانها" تعرب قوات اليونيفيل عن قلقها العميق إزاء الأنشطة الأخيرة التي قام بها الجيش الإسرائيلي على مقربة مباشرة من موقع البعثة 6-52، جنوب شرق مارون الراس (القطاع الغربي)، داخل الأراضي اللبنانية.

وذكرت، قد تم إبلاغ الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر بهذا الوضع المستمر من خلال القنوات العادية.

وتابعت "إن هذا التطور خطير للغاية، ومن غير المقبول المساس بسلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تنفذ المهام الموكلة إليها من قبل مجلس الأمن.

واختتمت، "تذكّر اليونيفيل جميع الأطراف بشكل عاجل بالتزاماتها بحماية موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها.

وسبق، أن نبّهت اليونيفيل من أن أي توغل إسرائيلي عبر الحدود يعد "انتهاكا" لسيادة لبنان وسلامة أراضيه.

وأشارت، حينها إلى أن قوات حفظ السلام التابعة لها تظل في مواقعها على الرغم من التطورات الحاصلة.