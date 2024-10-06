الشباب والرياضة تنظم ورش عمل رياضية وتفاعلية للنشء

ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" لبناء الانسان*..

في إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، نفذت وزارة الشباب والرياضة، من خلال مكتب فن إدارة الحياة، ورش عمل رياضية مخصصة للناشئين الرياضيين تحت سن 10 سنوات ذلك بالمركز الاولمبي.

تأتي هذه الورش ضمن جهود الوزارة لتنمية المهارات البدنية والذهنية لدى الأطفال وتطوير روح الفريق لديهم.

تضمنت الورشة عددًا من المحاور المهمة، كان من أبرزها:

• مفهوم اللعب الجماعي*: تم *تعريف الناشئين بأهمية اللعب الجماعي وأثره في تعزيز التعاون وروح الفريق.

• تنمية روح الفريق: تم تشجيع الأطفال على دعم الفرق الخاسرة، وتنمية الشعور بالتعاطف والتكاتف بين أعضاء الفريق.

• مفهوم الألعاب الفردية: تم التركيز على مفهوم الألعاب الفردية وكيفية تعزيز الذكاء العاطفي من خلال التعرف على المشاعر قبل وبعد المنافسة.

• التعامل مع المشاعر السلبية: تضمنت الورشة أيضًا توجيهات حول كيفية التعامل مع مشاعر الخسارة، الفشل، الإحباط، الغيرة، والغضب.



زيادة الحماس والثقة بالنفس:* تم تعزيز روح الحماس والثقة بالنفس لدى الأطفال من خلال تشجيعهم على دعم أصدقائهم في الألعاب الفردية.

اشتملت الورشة على أنشطة تفاعلية ومسابقات مثل “لعبة الكراسي الموسيقية”، و”لعبة تسليم حلقة الهيلاهوب بين أعضاء الفريق”، و”لعبة فرقعة البالونات” التي تعتمد على ربط البالونات في الأرجل والتحرك داخل الغرفة.

اشاد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالدور الهام الذي تلعبه هذه الورش في تنمية قدرات الناشئين الرياضيين، مؤكدًا على أهمية المبادرة في بناء جيل قادر على مواجهة التحديات النفسية والجسدية بثقة.

وأضاف وزير ان الوزارة تسعى الي تطوير مهارات الأطفال ليس فقط في المجال الرياضي، ولكن أيضًا في كيفية التعامل مع المشاعر والتحديات اليومية، وهو ما يسهم في بناء شخصيات متوازنة وقوية”.