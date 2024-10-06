ريهام عبد الحكيم تطرح أغنية "جيش وشعب" بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر

طرحت الفنانة ريهام عبد الحكيم، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم جيش وشعب، وذلك عبر القناة الرسمية لشركة الإنتاج "IPR" بمنصة يوتيوب، وجميع المنصات الإلكترونية، وذلك تزامنًا مع احتفالات ذكر نصر أكتوبر المجيد.

وأغنية جيش وشعب، من غناء ريهام عبد الحكيم، وكلمات أحمد عبد المنعم، ألحان وليد منير، توزيع أيمن مصطفى وأسامة كمال، ومجموعة كورال الأوبرا، ومكس وماستر أسامة كمال.

ومن ناحية أخرى، تستعد الفنانة ريهام عبد الحكيم، لإحياء حفل ضمن فعاليات الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية، يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري.