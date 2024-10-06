تقديرًا لمجهوداتهم.. بنك مصر يكرم رؤساءه لآخر عقدين

قام عصام الدين الوكيل، رئيس مجلس إدارة بنك مصر غير التنفيذى وهشام عكاشة – الرئيس التنفيذى لبنك مصر بحضور حسام الدين عبدالوهاب – نائب الرئيس التنفيذى، وأحمد عيسى – نائب الرئيس التنفيذى وذلك اليوم الاحد الموافق 29 سبتمبر 2024،

بتكريم كل من محمد الاتربى - رئيس مجلس إدارة بنك مصر السابق خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2024، ومحمد بركات -رئيس مجلس إدارة بنك مصر السابق خلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2014 واللذين قادا البنك العريق على مدار أكثر من عقدين من الزمان شهد فيهما البنك طفرة عملاقة فى جميع نتائجه ومؤشرات أدائه

كما تم تكريم عاكف المغربى – نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر السابق خلال الفترة من عام 2016 إلى 2024.

وتم تكريم أعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين بمناسبة انتهاء مدتهم عام 2024 وهم: احمد الجندى، وتامر جاد الله -أعضاء مجلس إدارة بنك مصر السابقين خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2024، والوزير المستشار / محمود فوزى – وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، ومحمد سيف النصر- أعضاء مجلس إدارة بنك مصر السابقين خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2024،على إسهاماتهم القيمة وعطائهم المميز خلال هذه الفترة، وقد حضر التكريم لفيف متميز من السادة رؤساء القطاعات ببنك مصر.

وأشاد عصام الدين الوكيل - رئيس مجلس إدارة بنك مصر الغير تنفيذى فى إطار الاحتفاء بالسادة المكرمين، بمسيرة العطاء المتميزة، والجهد المبذول خلال فترة عضويتهم وما تم تحقيقه من إنجازات وأعمال ذات قيمة وأثر ايجابى على نتائج اعمال بنك مصر على مدار السنوات السابقة.

وأكد هشام عكاشة – الرئيس التنفيذى لبنك مصر أن تكريم هذه القيادات هو دعوة لشباب العاملين ببنك مصر للاقتداء بالقيادات المكرمة فى إخلاصها وتفانيها فى عملها، موضحًا أن جزءا كبيرا من قوة القطاع المصرفى المصرى يكمن فى قياداته المستنيرة، حيث إن القطاع المصرفى يزخر بالخبرات القيادية والفنية التى أهلته للوصول للمكانة المرموقة التى يحظى بها اليوم.