Foamstars مجانية للعب بدءًا من اليوم

تتحول لعبة إطلاق النار متعددة اللاعبين Foamstars من Square Enix إلى نموذج مجاني للعب. تحولت لعبة القتال الجماعي المكونة من أربعة لاعبين رسميًا إلى لعبة مجانية اليوم على PlayStation 4 و5 من Sony، مما يعني أنك لن تحتاج أيضًا إلى اشتراك PlayStation Plus للعبها، وفقًا لمنشور على صفحة دعم الاستوديو.

إذا اشتريت اللعبة قبل تغيير سعر Square Enix، فسيرسل لك الاستوديو "هدية Legacy" مجانية تتضمن 12 جلود Bubble Beastie متعددة الألوان حصرية وتصميم Slide Board حصري وعنوان "Legacy". ستحتاج إلى مراقبة الموقع الرسمي للعبة وحساب X لمعرفة كيفية الحصول على "هدية Legacy" المجانية.

تم إصدار Foamstars في وقت سابق من هذا العام على وحدات تحكم الجيل الماضي والحالي من Sony كلعبة معركة متعددة اللاعبين من منظور الشخص الثالث. إنها في الأساس عبارة عن مزيج من آلية بناء القاعدة الرئيسية في Fortnite ولعبة Splatoon متعددة اللاعبين التي تناسب العائلة من Nintendo. تستخدم الفرق أكوامًا من الرغوة لبناء تضاريس لكي يعبرها مطلقو النار بسرعات عالية أو لبناء نقاط مراقبة أعلى لمهاجمة أعدائهم. لا ينبغي لك أن تتعلم المزيد عن قصة اللعبة ومن أين تأتي أكوام الرغوة أو على الأقل ليس أثناء تناول الطعام. ثق بنا في هذا الأمر.