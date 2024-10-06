X تخسر معركة قضائية بعد محاولتها الادعاء بأن "تويتر لم يعد موجودًا"

خسرت شركة X معركة قانونية في أستراليا حيث حاولت الشركة تجنب غرامة قدرها 400000 دولار من خلال الادعاء بأن تويتر لم يعد موجودًا. جاءت الحجة القانونية الإبداعية، التي رصدتها ArsTechnica لأول مرة، وسط نزاع دام أكثر من عام مع لجنة السلامة الإلكترونية الأسترالية.

طلبت اللجنة من الشركة، المعروفة آنذاك باسم تويتر، تقديم تفاصيل حول تعاملها مع الاستغلال الجنسي للأطفال على المنصة في فبراير الماضي. وفي ردها، فشلت شركة X في الإجابة على عدد من الأسئلة وتركت "بعض الأقسام فارغة تمامًا"، كما قالت اللجنة في بيان العام الماضي. ونتيجة لذلك، فرضت لجنة السلامة الإلكترونية على الشركة غرامة تزيد عن 415000 دولار لعدم الامتثال.

كانت محاولة محاربة هذه الغرامة هي التي أدت إلى ادعاء شركة X بأنها لا ينبغي أن تكون مسؤولة لأن تويتر "لم يعد موجودًا". من ملف المحكمة:

قدمت شركة X Corp أنه اعتبارًا من 15 مارس 2023، توقفت شركة Twitter Inc عن كونها شخصًا، وبالتالي توقفت عن كونها مزودًا لخدمة الوسائط الاجتماعية. وقد تم تقديم أن شركة Twitter Inc تفتقر بالتالي إلى القدرة على الامتثال للإشعار، وأن شركة X Corp ليست ملزمة بإعداد أي تقرير في مكان شركة Twitter Inc، حيث لم تكن شركة X Corp هي نفس الشخص الذي تم إصدار الإشعار إليه.

الحجة ليست جديدة تمامًا للكيان المملوك لإيلون ماسك. كما ادعت الرئيسة التنفيذية ليندا ياكارينو مرارًا وتكرارًا أن X هي "شركة جديدة تمامًا" في محاولة لتجنب التدقيق. كررت السطر عدة مرات في وقت سابق من هذا العام أثناء الإدلاء بشهادتها في جلسة استماع بمجلس الشيوخ بشأن قضايا سلامة الأطفال.

ومع ذلك، وجد القاضي الفيدرالي الأسترالي مايكل ويلاهان أن الادعاء غير مقنع، قائلاً إن حجة X تتطلب "قفزات في المنطق لم تكن مدعومة بتفسير مناسب". لم تستجب شركة X على الفور لطلب التعليق.

في بيان، رحب مفوض السلامة الإلكترونية إنمان جرانت بالقرار. وقال جرانت: "لو تم قبول حجة شركة X من قبل المحكمة، فقد كان من الممكن أن يشكل ذلك سابقة مثيرة للقلق مفادها أن اندماج شركة أجنبية مع شركة أجنبية أخرى قد يمكنها من تجنب الالتزامات التنظيمية في أستراليا".