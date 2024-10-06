الاتحاد الأوروبي يحظر استخدام الشبكات الاجتماعية للبيانات الشخصية نهائيًا

مرة أخرى، أصدر الاتحاد الأوروبي حكمًا يمنع Meta من الجنون بمعلومات المستخدم.

قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بضرورة وضع حدود للمدة التي يمكن لـ Meta وشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى استخدام معلومات الأشخاص فيها لاستراتيجيات استهداف الإعلانات.

أفاد موقع TechCrunch أن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي انحازت إلى رأي سابق نشره مستشار قضائي في أبريل.

كما حث الحكم السابق على وضع حدود للمدة التي يمكن للشركات خلالها الاحتفاظ ببيانات العملاء الشخصية لغرض استهداف الإعلانات.

أحالت الأحكام إرشادات الاحتفاظ الخاصة بها إلى اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للكتلة التي أنشأها الاتحاد الأوروبي في عام 2018.

تنص الفقرة 65 من اللائحة العامة لحماية البيانات على "حق الشخص في النسيان" والحق في تصحيح ومحو البيانات الشخصية.

قد يؤدي عدم الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات إلى فرض عقوبة سنوية عالمية بنسبة 4 في المائة، وهو رقم قد يصل إلى المليارات لشركة عملاقة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي مثل Meta.

في العام الماضي، اضطرت شركة Meta إلى دفع غرامة قدرها 414 مليون دولار (أو ما يقرب من 390 مليون يورو) بسبب إلزامها بشكل غير قانوني مستخدمي منافذ التواصل الاجتماعي الخاصة بها مثل Facebook وInstagram وWhatsApp بقبول إعلانات مخصصة.

لقد اختلف الاتحاد الأوروبي وشركة Meta إلى جانب شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى مثل Apple وGoogle بشأن استخدام البيانات الشخصية فيما يتعلق بقانون الأسواق الرقمية.

تنتظر شركة Meta حاليًا حكمًا بالغرامة لانتهاك قانون الأسواق الرقمية بالاتحاد الأوروبي عندما طلبت من المستخدمين الدفع لمنع الشركة من جمع بياناتهم الشخصية ومشاركتها.

في العام الماضي، قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بأن شركة Meta بحاجة إلى الحصول على موافقة قبل تقديم إعلانات شخصية للمستخدمين في المنطقة.