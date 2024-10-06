الشباب والرياضة تطلق فعاليات مبادرة "إيدك في أيدي نحافظ على بلدنا"

في خطوة نحو تعزيز روح المواطنة والشعور بالمسؤولية المجتمعية، أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال مكتب فن ادارة الحياة فاعليات مبادرة"إيدك في أيدي نحافظ على بلدنا"، وذلك بمنطقة المرج التابعة لمحافظة القاهرة، بمشاركة متدربي المكتب بالمرج، وتضمنت حملات نظافة واسعة النطاق.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار اهتمام الوزارة بتنمية قدرات الشباب ومساهمتهم في بناء مجتمع أفضل، بجانب حشد طاقات الشباب وتوجيهها نحو المشاركة الفعالة في الحفاظ على البيئة والمرافق العامة، وتعزيز قيم التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى استمرار الوزارة في تنظيم مثل هذه الفعاليات في مختلف المحافظات.

أشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن المبادرة حظيت بتفاعل كبير من أهالي المنطقة والشباب، والذين عبروا عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الفعالية الإيجابية، مؤكدين على أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز الروح الوطنية والحس بالمسؤولية المجتمعية.