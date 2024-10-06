الشباب والرياضة تواصل تنفيذ فعاليات مبادرة "أحسن صاحب"

تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة صناع الحياة والتحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي، تنفيذ فعاليات مبادرة "أحسن صاحب" والتي جاءت كنتاج لتوصيات إحتفالية قادورن بإختلاف، لنشرها بمختلف المحافظات من أسوان الى الإسكندرية .



وتستهدف المبادرة نشر التوعية بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتقليل العزلة الإجتماعية

بالإضافة إلى تعزيز دور الشباب في دمج ذوي الإعاقة في المجتمع وتحقيق المساواة للجميع، يأتي ذلك بتنفيذ سلسلة من الأنشطة الرياضية والإجتماعية والمارثونات، من خلال الدمج بين ذوي القدرات والهمم والمتطوعين من شباب" أندية التطوع" بوزارة الشباب والرياضة ،ومتطوعي وزارة التضامن الإجتماعي وصناع الحياة، والبالغ عددهم 1500 متطوع.