التشكيل الرسمى لفريق مانشستر يونايتد في مواجهة أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

أعلن الجهاز لفني لفريق مانشستر يونايتد، بقيادة تين هاج المدير الفنى، عن التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة أستون فيلا في المباراة التى ستجمع بين الفريقين، بعد قليل، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا:

يخوض مانشستر يونايتد مباراته أمام استون فيلا بتشكيل يضم كلًا من:

أونانا في حراسة المرمى.

مزراوي و ماجوير و مارتينيز و دالوت في خط الدفاع.

ماينو و إيفانز و جارناتشيو في خط الوسط.

ويقود الهجوم الثلاثي أيركسن و فيرنانديز و راشفورد

ويخوض فريق مانشستر يونايتد مباراته أمام أستون فيلا وهو في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 7 نقاط، بينما يلعب أستون فيلا اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 13 نقطة.

تشكيل أستون فيلا لمواجهة مانشستر يونايتد:

بينما يدخل أستون فيلا مواجهة مانشستر يونايتد بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ماتي كاش و إزري كونسا و باو توريس و لوكاس ديني.

الوسط: روس باركلي و يوري تيليمانس و ليون بايلي .

الهجوم: مورجان روجيرس و جون ماكجين و أولي واتكينز.