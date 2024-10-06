تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة كالياري بالدوري الإيطالي

أعلن الجهاز الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، بقيادة تياجو موتا، المدير الفني، عن التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة نظيره فريق كالياري، التي ستنطلق، بعد قليل، على ملعب "إليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

ضم تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة كالياري في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي كلًا من:

دي جريجوريو في حراسة المرمي.

سافونا و كالولو و فيدريكو جاتي كامبياسو في خط الدفاع.

لوكاتيلي و كيفرين تورام و كونسيساو في خط الوسط.

ويقود الهجوم الثلاثي: كوبمينرس و مبانجولا و فلاهوفيتش.

ويبحث فريق يوفنتوس بقيادة تياجو موتا، المدير الفني، عن الفوز باللقاء وحصد الثلاث نقاط من أجل التقدم خطوة في جدول ترتيب الدوري ومطاردة نابولي وميلان على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

حيث يخوض فريق يوفنتوس مباراته أمام كالياري وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة جمعها من 6 مباريات بعدما حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في مثلها.

بينما يدخل فريق كالياري مباراته أمام يوفنتوس اليوم وهو في المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط، وهو ما يجعل المباراة صعبة في ظل رغبة كالياري في تحسين النتائج والخروج من قاع جدول ترتيب الدوري الإيطالي.



موعد مباراة يوفنتوس ضد كالياري في الدوري الإيطالي:

من المقرر أن تنطلق مباراة يوفنتوس ضد كالياري في الدوري الإيطالي، على ملعب أليانز ستاديوم في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد كالياري في الدوري الإيطالي:

تذاع مباراة يوفنتوس ضد كالياري في الدوري الإيطالي، عبر قناة AD SPORTS Premium 1. بتعليق حازم عبدالسلام.