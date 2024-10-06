كاسبرسكي تحذر من استغلال المجرمين السيبرانيين لفيلم الجوكر

كشفت كاسبرسكي عن استغلال المجرمين السيبرانيين للضجة المحيطة بفيلم "الجوكر" قبل عرضه الأول في دور السينما العالمية لتنفيذ عمليات التصيد الاحتيالي عبر الإنترنت.

يواجه المعجبون المتحمسون لمشاهدة الفيلم الجديد عبر الإنترنت خطر التعرض للخداع وإعطاء بياناتهم الحساسة وأموالهم للمجرمين السيبرانيين.



تمكن خبراء كاسبرسكي من تحديد عمليات تصيد احتيالي مرتبطة بالفيلم الجديد. يتضمن المثال الأول عرضاً وهمياً للاشتراك لمشاهدة الفيلم مجاناً. في الموقع المزيف، يُطلب من المستخدمين إدخال معلومات بطاقة الائتمان خاصتهم للتسجيل، ليكتشفوا أنها مجرد خدعة. فيما يتمكن المحتالون من الوصول لتفاصيل بطاقة الضحية واستخدامها في معاملات احتيالية أو البيع عبر الإنترنت المظلم.

يستغل النوع الثاني من الخداع العلامة التجارية للفيلم لجذب الضحايا لمخططات استثمارية احتيالية، أو مسابقات توزيع هدايا، أو أشياء مماثلة. إذ يقوم المجرمون السيبرانيون بإنشاء مواقع تصيدية تدعي أنها توفر وصولاً مجانياً للفيلم. وعندما يحاول المستخدمون تشغيل الفيديو، يُعاد توجيههم لصفحات أخرى غالباً ما تروج لمخططات سريعة وسهلة لكسب المال، وتقدم فرصةً للمشاركة في مسابقة، أو تحقيق أرباح أخرى.

وفق كاسبرسكي، يُطلب من المستخدمين تقديم معلوماتهم الشخصية، ليتواصل المهاجمون معهم لتقديم فرص استثمارية وهمية، أو تقديم تفاصيل بطاقة الائتمان لتسلم جائزة مسابقة توزيع الهدايا.

قالت أولجا سفيستونوفا، الخبيرة الأمنية لدى كاسبرسكي: «مع اقتراب موعد العرض الأول للفيلم، يبحث ن الأشخاص عن طرق للوصول المبكر للفيلم، وبذلك يزداد خطر الوقوع ضحية لمثل هذه الحيل. نوصي المستخدمين بشدة بأن يتحققوا بعناية من المكان الذي يدخلون فيه معلوماتهم الحساسة وتثبيت برمجية مكافحة فيروسات موثوقة يمكنها التحذير من المواقع الإلكترونية المشبوهة أو الخبيثة.

ولحماية أنفسهم من المخاطر المتعلقة بالتصيد الاحتيالي، يجب على المعجبين بالفيلم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند تصفح المحتوى عبر الإنترنت المتعلق بالعرض الأول.» يوصي خبراء كاسبرسكي بما يلي:

كن حذراً. احذر من رسائل البريد الإلكتروني، أو الرسائل، أو المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تقدم عروضاً حصرية أو هدايا مجانية. تأكد دائماً من المصدر قبل مشاركة أي معلومات شخصية أو مالية.

قم بحماية بياناتك الشخصية. كن حذراً عند تقديم معلومات حساسة عبر الإنترنت، مثل: عنوانك، أو رقم هاتفك، أو تفاصيلك المالية، واستخدم المنصات الآمنة فقط.

تحقق من أمان المواقع الإلكترونية. تأكد من أن المواقع الإلكترونية لديها اتصالات آمنة من خلال البحث عن https:// في عنوان URL ورمز القفل في شريط العنوان.

استخدم حلولاً أمنيةً. اعتمد على حلول أمنية موثوقة مثل حل Kaspersky Premium الحائز على جوائز، والذي يقوم بتحديد المواقع الخبيثة التصيدية.

اعتمد على مصادر موثوقة. التزم بالمواقع الإلكترونية الرسمية، وتجار التجزئة المعتمدين، والمصادر الموثوقة لأي محتوى لتجنب الحيل.