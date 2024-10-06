وزير السياحة يُهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة

بعث شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم..

وفي برقيته، قدم وزير السياحة والآثار، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة القيادات والعاملين بوزارة السياحة والآثار وقطاع السياحة والآثار، أصدق آيات التهاني للسيد الرئيس، وأبطال القوات المسلحة البواسل والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكري الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد على أن هذا النصر العظيم سيظل محفوراً في ذاكرة الوطن، وشاهداً على قوة الجيش المصري وشجاعة رجاله الذين سطروا بأرواحهم ودمائهم أروع الملاحم البطولية لاستعادة كرامة هذا الوطن والحفاظ على أرضه وأمنه واستقراره.

وأعرب وزير السياحة والآثار عن تمنياته بأن يديم الله عز وجل التوفيق للسيد الرئيس لقيادة هذا الوطن نحو المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار، وأن يديم على القوات المسلحة البطولات والمجد، وعلى مصر الحبيبة السلام والرخاء.