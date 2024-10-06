تحديث iOS الجديد يصلح مشاكل الميكروفون وكلمة المرور

يتوفر إصلاح جديد لبعض أجهزة iPhone وiPad يعالج مشاكل التسجيل وأمان كلمة المرور. أصدرت Apple تصحيحين جديدين بما في ذلك iOS 18.0.1 لأجهزة iPhone وiPadOS 18.0.1، وفقًا لموقع الدعم. يسمح التحديث أيضًا أخيرًا للمستخدمين الذين لديهم جهاز iPad يعمل بنظام M4 بالترقية إلى iOS 18، بعد سحب الإصدار الأولي لتعطل أجهزة المستخدمين.

يصلح التصحيح مشاكل التسجيل مع جميع طرازات iPhone 16 في تطبيق الرسائل. يبدأ ميكروفون iPhone عن طريق الخطأ في التسجيل لبضع ثوانٍ قبل تنشيطه بأيقونة الميكروفون البرتقالية.

يصلح تصحيح كلمة المرور مشكلة قد تقرأ فيها وظيفة VoiceOver كلمة مرور محفوظة بصوت عالٍ. يعمل التصحيح على iPhone XS والإصدارات الأحدث وكذلك iPad Pro مقاس 13 بوصة، وiPad Pro مقاس 12.9 بوصة (الجيل الثالث والإصدارات الأحدث)، وiPad Pro مقاس 11 بوصة (الجيل الأول والإصدارات الأحدث)، وiPad Air (الجيل الثالث والإصدارات الأحدث)، وiPad (الجيل السابع والإصدارات الأحدث)، وiPad mini (الجيل الخامس والإصدارات الأحدث).

إذا كنت تمتلك أحد هذه الأجهزة، فيمكنك تنزيل التصحيحات الجديدة بالانتقال إلى علامة التبويب "تحديثات البرامج" في القسم "عام" في تطبيق "الإعدادات" لديك.