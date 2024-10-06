تحديث برنامج سامسونج يسبب فوضى في هواتف Galaxy القديمة

أكدت شركة سامسونج أن تحديثًا لتطبيق SmartThings تسبب في حدوث مشكلات كبيرة في هواتف Samsung Galaxy الذكية القديمة. أفاد موقع 9to5Google لأول مرة أن التحديث، الذي تم طرحه من شركة Samsung على مدار الأيام القليلة الماضية، تسبب في تعطل أجهزة من سلسلة هواتف Galaxy S10 وGalaxy Note 10. كما وجد المنشور أن بعض المستخدمين أبلغوا عن نفس المشكلة مع طرازي Galaxy M51 وA90. بعد تنزيل التحديث، ورد أن الأجهزة علقت في حلقة تمهيد ولم يتم تشغيلها بالكامل مرة أخرى.

يمكن للأجهزة المتأثرة إجراء إعادة ضبط المصنع لاستعادة الوظائف، لكن هذا ليس إصلاحًا مثاليًا. يجب أن يجعل الهاتف صالحًا للاستخدام، ولكن سيتم فقد أي بيانات لم يتم نسخها احتياطيًا بالفعل.

في بيان أرسل إلى Engadget يوم الجمعة، أكد المتحدث باسم الشركة المشكلة: "نحن على علم بأن عددًا محدودًا من هواتف Galaxy الذكية التي تعمل بنظام Android 12 تُعاد تشغيلها باستمرار أثناء التحديث إلى أحدث إصدار من تطبيق SmartThings"، قال المتحدث باسم الشركة لـ Engadget. "عند اكتشاف المشكلة، قمنا على الفور بتعليق التحديث ونعمل على حل المشكلة. يمكن للعملاء المتأثرين الاتصال بمركز اتصال Samsung لتلقي الدعم لأجهزتهم".

يمكن أن يصبح دعم البرامج للطرازات الأقدم مشكلة لأي شركة مصنعة للأجهزة. يبلغ عمر Galaxy S10 وGalaxy S10+ الآن خمس سنوات، وهو العمر الذي قد تتوقف فيه الشركات عن تقديم التحديثات المنتظمة.