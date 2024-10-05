التايكوندو: أعددنا جيل جديد من الشباب قادر على تحقيق البطولات

أكد مسئولوا اتحاد التايكوندو انه منذ تولى مجلس الإدارة الحالي مسئولية الاتحاد قام باعداد جيل جديد من الشباب طيلة السنوات الماضية سيكون له الكلمة العليا فى العديد من المحافل الدولية والعالمية المقبلة؛ حيث اصبح هناك وفرة كبيرة فى اللاعبين بقطاعات الناشئين والشباب وهذا لم يكن موجودا من قبل بعد اعتزال هداية ملاك صاحبه برونزيتي ريو دى جانيرو وطوكيو بالاضافة الى ابتعاد عبد الرحمن وائل عن اللعبه وهم من شاركو فى اولمبيادة طوكيو ومعهم سيف عيسى.



وكشف مسئولوا التايكوندو ان الاتحاد نظم العديد من بطولات الجمهورية فى كافة انحاء مصر سواء فى القاهرة او الاسكندرية وبورسعيد والفيوم والبحر الاحمر والاقصر وقنا من اجل البحث عن افضل العناصر من اللاعبين الشباب لمنتخب مصر مؤكدين ان عامل الخبرة بسبب صغر سن الثنائى ايه شحاته واحمد نصار والتى تعتبر المشاركة الاولي لهم فى اولمبياد باريس كانت السبب فى عدم تحقيقهم اى ميدالية فى باريس ولكن ينتظرهم مستقبل كبير خاصة ايه شحاته والتى استطاعت من الاطاحة بالاسبانية سيسيليا كاسترو المصنفة الثامنة على العالم والتأهل لدور الـ 8 بالإضافة إلى تحقيقها بطولة أفريقيا.



ومن أبرز الأسماء التى نجحت في خطف الأضواء شهد سامى صاحبة برونزية العالم في اذربيجان وجنا خطاب بطلة أفريقيا وثاني دورة الألعاب الأفريقية وخامس بطولة العالم وصاحبة برونزية الجائزة الكبرى ومعتز بالله عاصم الفائز بذهبية دورة الألعاب الأفريقية وذهبية الجائزة الكبرى وفضية دورة الألعاب الأفريقية