البريد ينفي وجود أي شراكة مع PaySky للحصول على رخصة بنك رقمي

نفى البريد وجود أي شراكة أو تعاون مع شركة باي سكاي «PaySky» للحصول على رخصة بنك رقمي، مؤكدًا عدم وجود أي تعاون من أي نوع خلال الفترة المقبلة، ويهيب البريد المصري بوسائل الإعلام المختلفة توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة به، والاعتماد على مصادره الرسمية (كمصدر موثوق للمعلومات).

كانت تداولت اليوم بعض المواقع الإخبارية تصريحات أدلى بها المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي سكاي "PaySky" عن دخول الشركة في شراكة مع البريد للحصول على رخصة بنك رقمي خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أنه سيتم الانتهاء من تجهيز المستندات المطلوبة بحلول ديسمبر المقبل تمهيدًا للتقدم بها إلى البنك المركزي المصري؛ الامر الذي نفاه مصدر مسئول بالبريد المصري - جملة وتفصيلا - مؤكدًا أن ما ورد من تصريحات لا تمت للحقيقة بأي صلة.