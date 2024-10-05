الدلال: تكني بيئة مثالية لنمو أجيال جديدة من المبتكرين

قال محمد الدلال، المؤسس المشارك وعضو مجلس إدارة قمة تكنى، إن الأفكار هي القوة الدافعة وراء التغيير، وفي قمة تكني، نسعى لبناء مجتمع من العقول المبدعة القادرة على تغيير العالم بأفكارها، لذلك نحن فخورون بأننا ساهمنا في تحويل أفكار العديد من رواد أعمال إلى واقع ملموس، وكنا الشرارة التي أشعلت شغفهم بالإبداع والابتكار.

أضاف الدلال خلال قمة تكني الإسكندرية في نسختها العاشرة: "من هنا، وعلى مدار 10 سنوات، انطلقت مسيرة نجاح العديد من الأسماء اللامعة في عالم الأعمال، وسنستمر في توفير البيئة المثالية لنمو أجيال جديدة من المبتكرين، بما يحقق القيمة للاقتصاد المصري".

وعلى هامش فعاليات النسخة العاشرة من قمة تكني الإسكندرية، وفي إطار تعزيز دورها الفعّال في ربط العقول المبدعة وتوفير بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال، تم توقيع اتفاقية بين الدكتور محمد فران، استشاري مركز إبداع مصر الرقمية التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور يوسف صقر، المدير العام لشركة Edafa Venture Capital. تأتي هذه الاتفاقية للإعلان عن صفقة استثمارية تقوم من خلالها Edafa Venture Capital بالاستثمار في شركة Bekya Pay، بهدف دعم خطط التوسع الاستراتيجي للشركة سواء داخل مصر أو في منطقة الخليج العربي، كجزء من استراتيجية الاستدامة التي تتبناها Edafa Venture Capital لتعزيز ريادة الأعمال والنمو المستدام في المنطقة.

كما شهدت القمة نقاشات حيوية حول مستقبل التعليم والإعلام في المنطقة، ففي جلسة حول بناء نظام تعليمي مرن مع تسليط الضوء على الاتجاهات العالمية، أدارها محمد شهاب الدين الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة Resolve Consulting، وشارك بها الدكتور طارق شوقي وزير التعليم الأسبق، داليا إبراهيم، المؤسس والرئيس التنفيذي، لشركة EdVentures ، والدكتور عمرو سعدة، قائد مجموعة عمل حياة كريمة، وقائد التحول الإستراتيجي بالجامعة البريطانية، تم خلالها بحث تطوير استراتيجيات لتعزيز جودة التعليم وزيادة فرص الوصول إليه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع مراعاة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.