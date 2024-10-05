وزير الرياضة ومحافظ الغربية يفتتحان ملاعب خماسية وقانونية بمدينتي بسيون والمحلة الكبري

واصل وزير الشباب والرياضة ومحافظ الغربية جولتهم الافتتاحية والتفقدية بمحطتهم الأخيرة داخل كلا من مدينة بسيون والمحلة الكبري بافتتاح العديد من المنشات الرياضية والشبابية بها .

وتوجه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمصاحبه اللواء اشرف الجندي الي مركز شباب الفرستق وافتتحا بهً الملعب القانوني بأجمالي تكلفة "٤" مليون جنيه .

ثم توجها لتفقد نادي اتحاد بسيون للاطمئنان علي استمرار الأنشطة بالنادي وتفقدا مشروع ريحانة والذي يأتي تحت رعاية قرينة السيد رئيس الجمهورية .

وتبادل الوزير الحديث مع الفتيات المشاركين بالمشروع مستعما لهم لمعرفة أوجه استفادتهم من المشروع ، وقام بعدها صبحي والجندي بالانتقال الي معرض التأهيل والتوجيه المدني درع يحمي ويصون والذي تنظمة الادارة المركزية لتنمية النشء، بالإضافة الي تفقدهم معرض وورش للهوايات الإنتاجية لتعليم الحرف البيئة وصناعة الفخار

ثم توجه الوزير والمحافظ الي الملعب الخماسي حيث التقيا بفريق كرة القدم النسائي وشاهدا فاصل من مهاراتهم داخل ارضية الملعب والذي يشرف علي تنفيذه الادارة المركزية لتنمية النشء وانتقلا بعد ذلك لمشاهدة عرض قتالي لفريق التايكوندو ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي .

وعلي هامش الجولة داخل نادي اتحاد بسيون حرص وزير الشباب علي الالتقاء بمجموعة من شباب الكيانات بقاعة النادي الكبري .

وتقدم وزير الشباب والرياضة بالمباركة الي محافظ الغربية علي توليه قيادة المحافظة .

معبرا عن سعادته بتواجده وسط هذا الكم من الشباب المصري الواعي والمحب لبلده .

وعبر وزير الشباب عن فخره لمواكبه الزيارة لاحتفالات مصر بانتصارات اكتوبر المجيدة.

وتقدم وزير الشباب بالتهنئة لأهل المحافظة لاحتفالهم بالعيد القومي للمحافظة رقم ٢٢٦.

ثم توجه الوزير والمحافظ الي مدينة المحلة الكبري حيث تفقدا هناك ايضاً الأنشطة داخل نادي ٢٣ يوليو بمدينة المحلة الكبري وايضاً تفقدا عناصر من فريق المصارعة براعم وناشئين والتابع للمشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي .

مختتمين جولتهم بنادي ٢٣ يوليو بمشاهدة مباراة استعراضية لفريق الفتيات لكرة السلة بالنادي ويمتاز نادي ٢٣ يوليو بتواجد العديد من الابطال علي المستوي القاري والدولي حيث حصد أبطاله في الألعاب القتالية علي عدد "٢٠٩ "ميدالية متنوعة.

وفي هذا الشأن اعلن وزير الرياضة علي دعم النادي بمليون جنيه بالإضافة الي تطوير الملعب الخماسي بالنادي .

ثم اختتما وزير الشباب والرياضة ومحافظ الغربية جولتهم بمركز التنمية الشبابية بمدينة المحلة الكبري حيث قاما بافتتاح الملعب القانوني والخماسي بإجمالي تكلفة يبلغ "٨ " مليون جنيه والذي سوف يخدم قطاع كبير من أهلنا وشباب محافظة الغربية ، كما تفقدا برنامج مشواري المنفذ من قبل الوزارة الادارة المركزية لتمكين الشباب كما شاهدا معرضا للمنتجات الحرفية وطور وغير والتي تنفذه نفس الادارة المركزية لتمكين الشباب ، بالإضافة لمساعدتهن جزء من ورشة عمل للذكاء الاصطناعي والتي تنفذ عن طريق الادارة المركزية لتمكين الشباب.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أننا مستمرين في تنفيذ توجيهات القيادة السياسي بتطوير كافة المنشآت الشبابية والرياضة بجميع محافظات الجمهورية من اجل تلبية طلبات ورغبات شبابنا واهلنا بمحافظة الغربية .

فيما أشار اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية إلى الجهد الكبير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة برئاسه الوزير في المحافظة وهو ما شاهدناه حتي الان من عمليات التطوير والبنية الرياضة والشبابية الجديدة والتي تم افتتاحها اليوم في مراكز الشباب والأندية من أجل تقديم أفضل الخدمات للشباب والأسرة المصرية .