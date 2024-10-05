قمة تكني الإسكندرية تطلق أولى فعالياتها وسط حضور ضخم

شهدت مكتبة الإسكندرية انطلاق فعاليات النسخة العاشرة من قمة تكني الإسكندرية، الحدث الرائد للاستثمار والشركات الناشئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والمنعقدة خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر، وسط حشد كبيرمن الحاضرين ورواد الأعمال والمستثمرين والخبراء في مجال التكنولوجيا. تأتي هذه النسخة الاستثنائية من قمة تكني الإسكندرية تحت شعار "10 سنوات من تلاقي العقول المبدعة"، لتسجل عقدًا من الإنجازات التي ساهمت في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتبادل الخبرات في المنطقة العربية والشرق الأوسط ومنطقة دول حوض البحر المتوسط.

تضمنت فعاليات اليوم الأول كلمات افتتاحية ألقاها الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفير هوكان ايمسجورد، سفير السويد بالقاهرة، وطارق القاضي، مؤسس قمة تكني، ومحمد الدلال، المؤسس المشارك وعضو مجلس إدارة قمة تكنى، بحضور نخبة من كبار المسؤولين المحليين والإقليميين والدوليين.

وبعد انتهاء الكلمات الافتتاحية، قام وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجولة تفقدية للعارضين المشاركين في قمة تكني، حيث اطلعوا على أبرز الابتكارات والتطورات التي عرضتها الشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى. وتأتي نسخة هذا العام تحت رعاية وبالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة.

كما تضم قائمة الرعايات عدة جهات تشمل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا "DETGD"، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية "FEDCOC"، والراعي البلاتيني، تريانجلز، والراعي الذهبي، Edventures ، والراعي الفضي، سفارة السويد بالقاهرة، والمنظم الرئيسي شركة ماركيد.

وخلال كلمته الافتتاحية، أشاد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالنمو المستمر الذى تشهده قمة "تكنى"، وتزايد أعداد رواد الأعمال المشاركين بالقمة والذى يعكس الادراك القوى والمتزايد بأهمية ريادة الأعمال وإمكانية بناء مسار عملى ناجح من خلالها؛ موجها التهنئة للقائمين على القمة بمناسبة مرور ١٠ أعوام على انعقاد فعاليات القمة؛ معربا عن تطلعه إلى عقد فعاليات القمة فى كافة المحافظات. كما أكد أنه يتم التوسع فى إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" فى المحافظات بهدف دعم ومساندة رواد الأعمال فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ موضحا أنه تم الانتهاء من إنشاء 23 مركزا فى مختلف المحافظات، وجارى العمل على استكمال إنشاء المراكز فى باقى المحافظات خلال 2025 بهدف الوصول إلى مركز بكل محافظة؛ موضحا أن الجيل الثانى من مراكز إبداع مصر الرقمية يستهدف إنشاء الحاضنات المتخصصة التى تركز على إحدى تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة فى هذا التخصص.

قال المهندس طارق القاضي، مؤسس قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال:" نحتفل اليوم بمرور 10 سنوات من تلاقي العقول المبدعة والتعاون المثمر الذي ساهم في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال قمة تكني الإسكندرية، والتي بدأت رحلتها من تجمع صغير يضم 50 شخصًا لتتحول إلى حدث عالمي يجمع أكثر من 40,000 مشارك من رواد الأعمال والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.

أضاف أن هذا النمو المتسارع الذي تشهده قمة تكني عاماً بعد عام، يعكس مدى الحماس المتزايد لدى الشباب العربي للإبداع والابتكار، ويدل على الثقة المتنامية في قدرة المنطقة على أن تصبح مركزًا عالميًا للتكنولوجيا وريادة الأعمال. إن رؤية هذا الحشد الكبير من العقول المبدعة مجتمعاً في مكان واحد لتبادل الأفكار والمعرفة يمنحني دفعة قوية من التفاؤل بمستقبل مصر والمنطقة".

تابع محمد الدلال، المؤسس المشارك وعضو مجلس إدارة قمة تكنى: "أن الأفكار هي القوة الدافعة وراء التغيير، وفي قمة تكني، نسعى لبناء مجتمع من العقول المبدعة القادرة على تغيير العالم بأفكارها، لذلك نحن فخورون بأننا ساهمنا في تحويل أفكار العديد من رواد أعمال إلى واقع ملموس، وكنا الشرارة التي أشعلت شغفهم بالإبداع والابتكار." وأضاف: "من هنا، وعلى مدار 10 سنوات، انطلقت مسيرة نجاح العديد من الأسماء اللامعة في عالم الأعمال، وسنستمر في توفير البيئة المثالية لنمو أجيال جديدة من المبتكرين، بما يحقق القيمة للاقتصاد المصري".

وعلى هامش فعاليات النسخة العاشرة من قمة تكني الإسكندرية، وفي إطار تعزيز دورها الفعّال في ربط العقول المبدعة وتوفير بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال، تم توقيع اتفاقية بين الدكتور محمد فران، استشاري مركز إبداع مصر الرقمية التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور يوسف صقر، المدير العام لشركة Edafa Venture Capital. تأتي هذه الاتفاقية للإعلان عن صفقة استثمارية تقوم من خلالها Edafa Venture Capital بالاستثمار في شركة Bekya Pay، بهدف دعم خطط التوسع الاستراتيجي للشركة سواء داخل مصر أو في منطقة الخليج العربي، وذلك كجزء من استراتيجية الاستدامة التي تتبناها Edafa Venture Capital لتعزيز ريادة الأعمال والنمو المستدام في المنطقة.

كما شهدت القمة نقاشات حيوية حول مستقبل التعليم والإعلام في المنطقة، ففي جلسة حول بناء نظام تعليمي مرن مع تسليط الضوء على الاتجاهات العالمية، أدارها محمد شهاب الدين الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة Resolve Consulting، وشارك بها الدكتور طارق شوقي وزير التعليم الأسبق، داليا إبراهيم، المؤسس والرئيس التنفيذي، لشركة EdVentures ، والدكتور عمرو سعدة، قائد مجموعة عمل حياة كريمة، وقائد التحول الإستراتيجي بالجامعة البريطانية، تم خلالها بحث تطوير استراتيجيات لتعزيز جودة التعليم وزيادة فرص الوصول إليه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع مراعاة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. بينما تناولت الجلسة الثانية دور الابتكار في صناعة محتوى جذاب، وكيفية استغلال التقنيات الحديثة لتطوير صناعة الإعلام وتأثير الفن على الرأي العام والثقافة المجتمعية، وأدارتها رشا طنطاوي، المدير الأول للتسويق والاتصالات، بمجموعة KD، بمشاركة نخبة من الفنانين بما في ذلك، محمود حميدة، أحمد شاكر، خالد حميدة، إلهام شاهين، وبشرى.

وتتضمن فعاليات نسخة هذا العام أكثر من 80 جلسة نقاشية، بالإضافة إلى 100 ورشة عمل تفاعلية تتناول أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا، وفرص الاستثمار في الشركات الناشئة، والتحديات التي تواجه مشهد الاستثمار وريادة الأعمال في المنطقةمن خلال 10 مسارات متميزة تغطي العديد من المجالات والقطاعات المختلفة. وقد شهد اليوم الأول حضوراً ضخمًا ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين على مدار أيام القمة الأربعة نحو 40,000 مشارك من الخبراء ورواد الأعمال والشباب من مختلف أنحاء العالم، ليبلغ عدد المتحدثين الرئيسيين نحو 400 متحدث، من بينهم أكثر من 200 مستثمر جاهز لدعم المشاريع الواعدة، إلى جانب مشاركة أكثر من 1,000 شركة ناشئة تعرض أحدث ابتكاراتها.