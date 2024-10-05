مفاوضات «إيجل للاستشارات» مع شركة سعودية لتأسيس كيان فى الاستشارات المالية

10 عمليات تقييم ودراسة جدوى

تجرى شركة إيجل للاستشارات المالية برئاسة الدكتور ياسر عمارة مفاوضات مبدئية مع إحدى الشركات الكبرى السعودية العاملة فى مجال الاستشارات المالية للاندماج، وذلك بهدف تأسيس كيان كبير.

قال د. «عمارة» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن المفاوضات لا تزال فى مراحلها الأولى، وذلك بهدف تكوين مجموعة متخصصة فى الاستشارات المالية.

أضاف «عمارة» أن مفاوضات الاندماج مع الشريك السعودى بهدف العمل على تقديم خدمات واستشارات مالية أكثر تطورًا، تقوم على التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعى.

كانت زيارة «إيجل» بهدف رسم اللمسات الأولى لتكوين الكيان الكبير المتخصص فى الاستشارات المالية.

كما أنه متوقع أن يكون مقر الكيان الجديد بالمملكة العربية السعودية، خاصة أن الشركة السعودية تمتلك العديد من الفروع والمكاتب المنتشرة بالعديد من الدول العربية والأجنبية.

يشار إلى أن شركة «إيجل» قامت خلال 9 أشهر الماضية من العام 2024 بإجراء العديد من الهيكلة الشاملة سواء مالية أو إدارية أو فنية لعدد كبير من الشركات العاملة فى السوق والمقيدة بسوق الأوراق المالية، حيث قامت بإجراء 10 عمليات بين تقييمات، بواقع 5 عمليات بهدف التقييم، والباقى بهدف دراسات الجدوى والهيكلة الشاملة.