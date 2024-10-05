فيسبوك يدفع بالمحتوى والأحداث "المحلية" لمحاولة استعادة الشباب

لقد أمضت شركة Meta السنوات القليلة الماضية في القول إن "الشباب" يشكلون أهمية حاسمة لمستقبل Facebook. والآن، تقدم الشركة عددًا من التغييرات على شبكتها الاجتماعية التي يبلغ عمرها 20 عامًا في محاولة لتشجيع المستخدمين الأصغر سنًا على قضاء المزيد من الوقت في التطبيق.

تتضمن التحديثات قسمًا "محليًا" جديدًا في تطبيق Facebook يهدف إلى إبراز المعلومات ذات الصلة بمجتمعك المحلي، والتركيز المتجدد على الأحداث المخطط لها في الخدمة وميزة "المجتمعات" الجديدة لـ Messenger. تدعي Meta أن التغييرات ستساعد الشباب على "استكشاف اهتماماتهم والتواصل مع العالم خارج نطاق أصدقائهم المقربين".

إن التركيز على الأحداث ليس استراتيجية جديدة تمامًا للشركة. لقد أطلقت تطبيق أحداث مستقل في عام 2016 ثم أعادت تسميته بعد عام للتركيز على الشركات والأحداث "المحلية". لقد قتلت التطبيق بهدوء في عام 2021.

تتخذ Meta نهجًا مختلفًا قليلاً هذه المرة. سيعرض القسم "المحلي" الجديد قوائم Marketplace وReels والمشاركات من مجموعات Facebook إلى جانب قوائم الأحداث من مجتمعك. الأخبار المحلية، التي عززتها Meta أيضًا سابقًا، غائبة بشكل ملحوظ عن إعلان Meta.

بالإضافة إلى علامة التبويب المحلية، تحاول الشركة أيضًا جعل الأحداث أكثر بروزًا في Facebook. سيوفر Facebook الآن توصيات أحداث مخصصة في شكل ملخص أسبوعي ونهاية الأسبوع سيتم دفعه للمستخدمين عبر إشعارات داخل التطبيق. تعمل الشركة أيضًا على تغيير كيفية عمل الدعوات إلى أحداث Facebook حتى يتمكن المستخدمون من إرسال دعوات إلى اتصالاتهم على Instagram وعبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني.

تحظى المجموعات على Facebook، والتي قالت Meta إنها من بين أكثر الميزات استخدامًا من قبل الشباب، باهتمام أيضًا في هذا التحديث. تقوم Meta بتجربة "ذكاء اصطناعي جماعي قابل للتخصيص" يسمح للمسؤولين بإنشاء روبوت يمكنه الدردشة مع الأعضاء للإجابة على الأسئلة بناءً على المنشورات التي تمت مشاركتها في المجموعة. في مكان آخر من التطبيق، بدأت Meta في اختبار قسم Explore مثل Instagram ومساحة مخصصة لـ Reels داخل Facebook.



على Messenger، تضيف Meta ميزة "المجتمعات" الجديدة، وهو مفهوم قدمته سابقًا على WhatsApp. تسمح المجتمعات للمجموعات "الصغيرة والمتوسطة الحجم" بتنظيم محادثاتها والتفاعل بطريقة أشبه بمجموعة Facebook. يمكن للأعضاء إنشاء محادثات قائمة على الموضوع وهناك أدوات إدارة واعتدال مدمجة للتحكم في من يمكنه الانضمام.

تعد التغييرات جزءًا من جهد أوسع نطاقًا من قبل Meta لإعادة الشباب إلى تطبيقها بميزات مصممة خصيصًا حول كيفية استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي. كتب رئيس تطبيق Facebook، توم أليسون، في مايو: "لا يزال Facebook للجميع، ولكن من أجل البناء للجيل القادم من مستهلكي وسائل التواصل الاجتماعي، أجرينا تغييرات كبيرة مع وضع الشباب في الاعتبار".

ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت جهود Meta الأخيرة ستنجح. تقول الشركة إن هناك أكثر من 40 مليون شاب بالغ على Facebook في الولايات المتحدة وكندا، وهو رقم "هو الأعلى منذ أكثر من 3 سنوات". لكن هذه النسبة لا تزال صغيرة نسبيًا من إجمالي مستخدميها في المنطقة وشريحة أصغر من مستخدميها بشكل عام.