فيسبوك تختبر علامة تبويب Explore

أعلنت شركة Meta للتو عن الكثير من التحديثات القادمة إلى Facebook خلال حدث الشركة في الحياة الواقعية في أوستن. إنها تختبر علامة تبويب Explore وتضيف علامة تبويب فيديو جديدة.

لنبدأ بعلامة التبويب Explore. إذا كنت قد تصفحت Instagram من قبل، فمن المحتمل أنك تعرف بالضبط كيف ستعمل هذه العلامة التبويب. ستضم علامة التبويب هذه "مجموعة متنوعة من المحتوى المخصص لاهتماماتك".

تقول Meta أن الخوارزمية صُممت لتقديم "محتوى لا يسلي فحسب، بل يساعدك أيضًا على التعمق في اهتماماتك". آمل ألا أحصل إلا على محتوى حول استراتيجيات التنقل البرية في The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. على أي حال، لا تزال علامة التبويب Explore الجديدة في مرحلة الاختبار، لذا فقد يكون ذلك قبل طرحها على نطاق واسع.

ستحصل علامة التبويب Video أيضًا على تحديث رئيسي لاستيعاب Reels. سيتم الآن وضع كل محتوى الفيديو على Facebook خلف علامة التبويب هذه. سيتم بث المحتوى على مشغل فيديو كامل الشاشة يتيح للمستخدمين "مشاهدة أفضل مقاطع الفيديو القصيرة والطويلة والمباشرة بسلاسة في تجربة واحدة".

تبدأ علامة التبويب المحدثة للفيديو في طرحها للمستخدمين في "الأسابيع المقبلة". هذه بالتأكيد محاولة من Meta لجذب بعض هؤلاء الشباب، حيث كان الإعلان مصحوبًا بإحصائيات تشير إلى أن الشباب على Facebook يقضون حوالي 60 بالمائة من وقتهم في مشاهدة مقاطع الفيديو وReels.

لدي أخبار لك، Meta. والدي، الذي ليس شابًا، يقضي أيضًا كل وقته على Facebook في مشاهدة مقاطع الفيديو وReels. لذلك سنستفيد جميعًا من علامة التبويب الموسعة للفيديو هذه.