الغرفة التجارية: ارتفاع أسعار بن عبد المعبود إلى 680 جنيها للكيلو السادة و820 للمحوج

كشف حازم المنوفى رئيس شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التحارية، عن ارتفاع أسعار بن عبد المعبود اليوم، حيث وصل سعر عبوة البن السادة زنة كيلو من ٥٨٠ جنيها إلي ٦٨٠ جنيها للكيلو وذلك لسعر الجملة، كما ارتفع سعر بن عبد المعبود المحوج من ٧٠٠جنيها للكيلو ٨٢٠جنيها لسعر الجملة .

وبالنسبة لسعر البيع للمستهلك، أكد المنوفي ارتفاع سعر العبوة السادة زنة ١٠٠ جرام الى ٧٥ جنيها بدلا من ٦٥ جنيها وارتفع سعر ادعبوة البن المحوج زنة ١٠٠ جرام إلى ٩٠ جنيها

يذكر أن بن عبد المعبود قام بتخفيض أسعاره خلال شهر مارس الماضي بقيمة ٨٠ جنيها للكيلو الا أنه عاود رفع الاسعار اليوم ،ويعتبر بن عبد المعبود من الشركات التى لها حصة حاكمة فى السوق المصرى