القاضي: المنطقة مركزا عالميًا للتكنولوجيا وريادة الأعمال

قال المهندس طارق القاضي، مؤسس قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال، إن قمة الإسكندرية تتزامن مع الاحتفال بمرور 10 سنوات من تلاقي العقول المبدعة والتعاون المثمر الذي ساهم في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال قمة تكني الإسكندرية، والتي بدأت رحلتها من تجمع صغير يضم 50 شخصًا لتتحول إلى حدث عالمي يجمع أكثر من 40,000 مشارك من رواد الأعمال والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.

أضاف أن هذا النمو المتسارع الذي تشهده قمة تكني عاماً بعد عام، يعكس مدى الحماس المتزايد لدى الشباب العربي للإبداع والابتكار، ويدل على الثقة المتنامية في قدرة المنطقة على أن تصبح مركزًا عالميًا للتكنولوجيا وريادة الأعمال.

تابع أن رؤية هذا الحشد الكبير من العقول المبدعة مجتمعاً في مكان واحد لتبادل الأفكار والمعرفة يمنحني دفعة قوية من التفاؤل بمستقبل مصر والمنطقة".