خبير تربوي: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للتعليم التكنولوجي (فيديو)

قال الدكتور محمد خليل، الخبير التربوي، إن انتصارات أكتوبر، تذكرنا بالانتصارات التي تحدث في مختلف القطاعات حاليًا وخاصة قطاع التعليم، مجال التعليم المدرسي والجامعي يشهد طفرة كبيرة في هذه الفترة، خاصة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم التكنولوجي الذي يؤهل إلى سوق عمل، وتهتم الحكومة بإعداد الطلبة وتأهيلهم إلى سوقي العمل المحلية والدولية.

جامعات فرع العريش

وأضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية لفضائية " إكسترا نيوز"، أن سيناء شهدت تنمية كبيرة حيث توجد جامعات أهلية وخاصة، وجامعات فرع العريش، وكليات طب أسنان، وصيدلة، وهندسة، وعلوم تكنولوجيا، وعلوم حاسب، وإعلام، وإدارة أعمال، فضلا عن تخصصات مطلوبة بشدة في السوقين المحلية والدولية.

الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة

وتابع الخبير التربوي، أن الاهتمام بالتخصصات الجديدة المهتمة بالذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، خاصة أن منطقة سيناء قريبة جدًا من دول شقيقة عربية، وفي منطقة محورية، ما يجعل أبناء سيناء يستفيدون بكل هذا، كما يتم الاهتمام بأقسام اللغات في جامعات سيناء، لإعدادهم لتعزيز السياحة عن طريق تعليمهم اللغات الأجنبية مثل الإنجليزية والألمانية والفرنسية.