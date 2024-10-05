السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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إسرائيل لم تنجح في تحقيق أي توغل مهم داخل الأراضي اللبنانية "فيديو"

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على لبنان

 قال العميد أكرم سريوي، خبير الشؤون العسكرية، إنه في الواقع بعد أن أعلنت إسرائيل بدء هجومها البري في جنوب لبنان، وبعد ثلاثة أيام من انطلاق الهجوم، وحتى الآن لم تنجح في تحقيق أي توغل مهم، ونفذت بعض عمليات التسلل إلا أنه تبين أن تلك العمليات وقعت في كمائن، وتعرضت لخسائر كبيرة، رغم كون تلك القوات من مقاتلي النخبة تدربت لسنوات على الدخول إلى لبنان.

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قوات النخبة الإسرائيلي: 

 وأضاف «سريوي»، خلال مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، أنه حتى الآن لا يعلم أحدث كيف وقعت قوات النخبة الإسرائيلي في تلك الكمائن، وكيف تعرضت لتلك الخسائر الكبيرة.

 وواصل خبير الشؤون العسكرية: «في الواقع الميداني أثبت حزب الله في المعارك البرية، بأنه يتملك قوة ردع حقيقية، وقادر على إلحاق إيذاء كبير بالجيش الإسرائيلي، وكلما حاول التمدد أكثر داخل الأراضي اللبنانية، سيكون عرضة إلى صواريخ المقاومة، ونيرانها، التي بلا شك تكبده خسائر فادحة».

جيش الاحتلال:

 وتابع: «جيش الاحتلال يعمد حاليًا لتطبيق سيناريو غزة على لبنان، بمعنى أنه عندما يفشل في مواجهة المقاتلين العسكريين يعمد إلى استغلال سلاح الطيران، ويقوم بقصف البنى التحتية والمدنيين».
 

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