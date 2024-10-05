خبير: سيناء تشهد طفرة تعليمية والدولة تهتم بتأهيل الطلاب لسوق العمل

قال الدكتور محمد خليل، الخبير التربوي، إن التعليم المدرسي والجامعي يشهد طفرة كبيرة في هذه الفترة، خاصة أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالتعليم التكنولوجي الذي يؤهل إلى سوق عمل، وتهتم الحكومة بإعداد الطلبة وتأهيلهم إلى سوق العمل المحلي والدولي.

جامعات أهلية وخاصة في سيناء

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» الذي تقدمه الإعلامية لمياء حمدين على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه توجد في سيناء حاليا جامعات أهلية وخاصة، وجامعات فرع العريش، وكليات طب أسنان، وصيدلة، وهندسة، وعلوم تكنولوجيا، وعلوم حاسب، وإعلام، وإدارة أعمال، فضلا عن تخصصات مطلوبة بشدة في السوق المحلي والدولي، وتابع: «أعتبر هذا طفرة مهمة جداً».

الذكاء الاصطناعي

الخبير التربوي: «الأهم مما حدث، هو الاهتمام بالتخصصات الجديدة المهتمة بالذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، خاصة أن منطقة سيناء قريبة جداً من دول شقيقة عربية، وفي منطقة محورية، ما يجعل أبناء سيناء يستفيدون بكل هذا، كما يتم الاهتمام بأقسام اللغات في جامعات سيناء، لإعدادهم لتعزيز السياحة عن طريق تعليمهم اللغات الأجنبية مثل الإنجليزية والألمانية والفرنسية».