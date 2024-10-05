مصر للمعلوماتية تهنئ الرئيس والشعب والقوات المسلحة بالذكرى 51 لنصر أكتوبر

قدم مجلس جامعة مصر للمعلوماتية، التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإلى الشعب المصري وأبطال القوات المسلحة البواسل، بمناسبة حلول الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد مجلس جامعة مصر للمعلوماتية، أن نصر حرب أكتوبر المجيد سوف يظل ملحمة عظيمة خالدة في وجدان الشعب المصري، وشاهدا على تلاحمه وقوته وصموده، وكذلك شجاعته وكفاءة وعبقرية جيشنا المنتصر، حيث سطرت قواتنا المسلحة الباسلة النصر الخالد بحروف من نور في السادس من أكتوبر 1973، والتي تعد أعظم الحروب التي شهدها العصر الحديث في تحقيق النصر الذي يحمي السلام.

وأعربت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، عن تقديرها لكل من ساهم وصنع نصر اكتوبر من رجال القوات المسلحة في أعظم حرب شهدها التاريخ الحديث، تلك المناسبة التاريخية التي قدم فيها رجال الجيش بطولات وتضحيات أعادت الثقة إلى نفوس الشعب المصري وجميع أبناء الأمة العربية.

وقالت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية : "لقد رسمت هذه الذكرى المجيدة طريقا مفعماً بالأمل والروح الوطنية العالية للشعب المصري، وهو ما يجعلنا نستلهم منها دروسا وقيما في التغلب على التحديات الراهنة والتي تستدعي منا جميعا الإلتفاف والإصطفاف صفا واحدا لمواجهتها، مثلما فعلنا في حرب أكتوبر.

وأكدت الدكتورة ريم بهجت، أن مصر تمتلك مخزون استراتيجي من العلم والعلماء والخبراء والمؤسسات، وهذه الثروة تجعلها قادرة على تحقيق النهضة وصناعة الغد المشرق للأجيال القادمة، ومواصلة تحقيق آمال الشعب في المزيد من التقدم والازدهار.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: (علوم الحاسب والمعلومات، والهندسة، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، وتقدم 16 برنامج تعليمي متخصص لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.