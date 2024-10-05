انطلاق قمة تكني العاشرة بمكتبة الإسكندرية اليوم

تستضيف مكتبة الإسكندرية اليوم السبت النسخة العاشرة من قمة تكني الإسكندرية، وتستمر حتى 8 أكتوبر تحت شعار"عشر سنوات من تلاقي العقول المبدعة" لتحتفل بعقدٍ كامل من الابتكار وريادة الأعمال تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا "DETGD"، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية "FEDCOC"، والراعي البلاتيني، تريانجلز، والراعي الذهبي، Edventures ، والراعي الفضي، سفارة السويد بالقاهرة، والمنظم الرئيس شركة ماركيد.

من المتوقع أن تشهد النسخة العاشرة من قمة تكني حضوراً ضخماً يتجاوز 40,000 مشارك من الخبراء ورواد الأعمال والشباب من مختلف أنحاء العالم، من بينهم أكثر من 200 مستثمر جاهز لدعم المشاريع الواعدة، وما يتخطي 1,000 شركة ناشئة تعرض أحدث ابتكاراتها، مما يؤكد علي مكانة قمة تكني كالحدث الدولي الأكبر في منطقة البحر المتوسط المتخصص في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا وريادة الأعمال، والذي يهدف إلى ربط رواد الأعمال والشركات الناشئة بالمستثمرين والشركات الكبرى، وتوفير منصة مثالية لتبادل الأفكار والمعرفة، وبناء الشراكات.

تضم القمة أكثر من 80 جلسة نقاشية، بالإضافة إلى 100 ورشة عمل تفاعلية تتناول أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا، وفرص الاستثمار في الشركات الناشئة، والتحديات التي تواجه مشهد الاستثمار وريادة الأعمال في المنطقة، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين والإقليميين والمصريين على رأسهم مستشار وزير الاتصالات محمود بدوي، ووزير التربية والتعليم الأسبق دكتور طارق شوقي، ومي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، وداليا ابراهيم، الرئيس التنفيذي لدار نهضة مصر للنشر ومؤسس ادفنشرز، ومحمد الراسبي، المدير التنفيذي لصندوق عمان للتكنولوجيا، وأحمد الجابري، رئيس العلاقات الحكومية والأداء الاجتماعي لشيل، وجينيفر شوبرلاين، شريك صواري فنتشرز، والفنان محمود حميدة وخالد حميدة، إلى جانب العديد من الشخصيات البارزة الأخرى.

قال المهندس طارق القاضي، مؤسس قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال: "نحتفل بمرور عشر سنوات من الابتكار والتعاون المثمر الذي ساهم في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، تواصل هذه النسخة الاستثنائية من قمة تكني إعادة تعريف مشهد التكنولوجيا وريادة الأعمال، ودعم الابتكار والتعاون في مصر وخارجها، وتمثل منصة فريدة لإطلاق العنان للإبداع وحاضنة للأفكار المبتكرة التي تساهم في حل التحديات التي تواجه مجتمعاتنا، من خلال عقول أبنائنا من رواد الأعمال والشركات الناشئة، للمساهمة في دفع عجلة الابتكار ونمو الاقتصاد الرقمي في مصر والمنطقة، كما توفر فرصًا مثالية لتلاقي العقول المبدعة."

أضاف: "نحن على ثقة بأن هذه القمة ستسهم في خلق فرص عمل جديدة وتطوير حلول مبتكرة تساعد على بناء مستقبل أفضل وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا وريادة الأعمال."

تعد هذه النسخة من القمة مناسبة خاصة للاحتفال بمرور 10 سنوات على إنطلاق قمة تكني بالأسكندرية، وهي نسخة إستثنائية لما ستشهده من مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة التي تعكس مدى تطورها ونموها. وستغطي القمة هذا العام مجموعة متنوعة من القطاعات الواعدة، وتسلط الضوء على أحدث التطورات في عشرة مسارات مُختلفة تتضمن تكنولوجيا التسويق والإعلان، والابتكار في الشركات الناشئة، والتكنولوجيات التعليمية، المالية، الصحية، والتكنولوجيا الداعمة، والتجارة الإلكترونية، والاستثمار، وتكنولوجيا الألعاب، والابتكار المؤسسي، بالإضافة إلى مسابقتين لمشروعات ريادة الأعمال.

تكشف قمة تكني عن قصة استثنائية من النمو والابتكار والتفاني في تعزيز التقدم التكنولوجي منذ انطلاقتها الأولى في الإسكندرية عام 2015، حيث قطعت شوطاً كبيراً لتصبح حدثاً عالمياً يجمع رواد الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة تحت سقف واحد. بدأت رحلتها كحدث صغير يجمع 900 مشارك، ومن ثم توسعت لتطلق مبادرات متعددة مثل Techne Drifts، و برنامج Techne للابتكار المؤسسي، وبحلول عام 2022، حققت قمة تكني علامة فارقة أخرى بإطلاق قمة Techne في القاهرة، مما يعكس التزامها بتوسيع نطاق تأثيرها ودفع عجلة الابتكار. وفي عام 2023، أثبتت القمة قدرتها على جذب اهتمام عالمي وحققت رقمًا قياسيًا جديدًا بجذبها لأكثر من 35,000 مشارك، 1000 شركة ناشئة، 400 متحدث، 250 مستثمراً، و180 عارضاً، و 200 مستثمر من 70 دولة، بما فيهم مصر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، هولندا، نيجيريا، الأردن، كرواتيا، الجزائر وهو ما يعكس بوضوح الأهمية المتزايدة التي توليها القمة لتعزيز التعاون الدولي في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال وتأثيرها على النظام البيئي التكنولوجي.