محافظة الجيزة: المراكز التكنولوجية ولجان البت للتصالح في مخالفات البناء تستقبل المواطنين الجمعة والسبت والأحد





كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بانتظام العمل بالمراكز التكنولوجية ولكافة اللجان الفنية للبت في طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بكافة مراكز ومدن واحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة واستقبال المواطنين خلال ايام العطلات والإجازات الرسمية الجمعة ٤ اكتوبر ، السبت ٥ اكتوبر ، الأحد ٦ اكتوبر ٢٠٢٤ لتحقيق نسب إنجاز متقدمة بملفات التصالح المقدمة والتسهيل علي المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات للتصالح وفقاً للقانون الجديد .