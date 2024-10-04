الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

محافظة الجيزة: المراكز التكنولوجية ولجان البت للتصالح في مخالفات البناء تستقبل المواطنين الجمعة والسبت والأحد

بوابة الوفد الإلكترونية


 

 

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بانتظام العمل بالمراكز التكنولوجية ولكافة اللجان الفنية للبت في طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بكافة مراكز ومدن واحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة واستقبال المواطنين خلال ايام العطلات والإجازات الرسمية الجمعة ٤ اكتوبر ، السبت ٥ اكتوبر ، الأحد ٦ اكتوبر ٢٠٢٤ لتحقيق نسب إنجاز متقدمة بملفات التصالح المقدمة والتسهيل علي المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات للتصالح وفقاً للقانون الجديد .

الجريدة الورقية