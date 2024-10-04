آبل تطلق مودم 5G مع iPhone SE 4

ذكرت بلومبرج مؤخرًا أن آبل تقترب من إطلاق iPhone SE محدث، والذي سيكون أول تحديث لها للطراز منخفض التكلفة منذ عام 2022، وفقًا لـ 9to5Mac، تخطط أبل أيضًا لاستخدام الهاتف كمنصة إطلاق لمودمات 5G الخاصة بها.

اشترت الشركة غالبية أعمال مودم الهواتف الذكية لشركة Intel مقابل مليار دولار في عام 2019 بعد اتخاذ خطوات لتصبح أكثر اعتمادًا على الذات وتجنيد الموظفين بقوة لتحقيق ذلك، لكنها لم تطلق بعد أجهزة تستخدم المودمات التي صممها فريقها الداخلي.

لدى أبل وكوالكوم تاريخ معقد إلى حد ما، رفعت كوالكوم دعوى قضائية ضد آبل في عام 2017، متهمة إياها بانتهاك براءات الاختراع الخاصة بها المتعلقة بقدرة هواتفها على الاتصال بسرعة بالإنترنت بعد تشغيلها، بالإضافة إلى براءات الاختراع المتعلقة بكفاءة البطارية ومعالجة الرسومات وقدرة التطبيقات على تنزيل البيانات بشكل أسرع.

في النهاية، توصلت آبل إلى تسوية بشأن نزاع براءات الاختراع بعد أن وافقت على دفع إتاوات كوالكوم وإبرام صفقة ترخيص مدتها ست سنوات، بالإضافة إلى صفقة توريد شرائح لاسلكية لعدة سنوات.

في الوقت الحالي، لا تزال آبل تزود أجهزتها بمودمات 5G من صنع كوالكوم، كما أعلنت كوالكوم العام الماضي أنها ستستمر في توفير المودم لشركة آبل حتى عام 2026، من المحتمل أن آبل تريد اختبار مودمها الداخلي بجهاز iPhone واحد فقط أولاً قبل أن تضع تقنيتها في المزيد من الأجهزة.

يقول موقع 9to5Mac إن iPhone SE 4 سيبدو مشابهًا لجهاز iPhone 14 (الصورة أعلاه)، وسيعمل بشريحة A18 مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت مما يجعل من الممكن أن يحتوي على بعض ميزات Apple Intelligence.

يقال إنه سيحتوي على Face ID ولن يحتوي على زر الصفحة الرئيسة مثل أجهزة iPhone SE السابقة، ويبدو أن الجهاز سيحتوي على كاميرا عريضة بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لجهاز iPhone 15، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن هاتف iPhone SE 4 العام المقبل، ربما في وقت ما في الربيع.