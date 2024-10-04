الريشة الطائرة يكشف عن شهار بطولة مصر الدولية في نسختها التاسعة

كشف مسؤولو اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله النقاب عن شعار بطولة مصر الدولية في نسختها التاسعة والمقرر إقامتها على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 9 وحتى 13 أكتوبر الجاري.

ويركز الشعار على كرة الريشة المصممة بشكلٍ ديناميكي، حيث تم تصوير الريش بخطوط متساوبة تصاعدية بين اللونين الأحمر والأسود، مما يرمز إلى التقدم والنجاح والمنافسة الدولية.

كما تم تقسيم الريشة إلى 7 أجنحة تعبر عن أقاليم مصر لتجسيد التنوع الجغرافي الذي يمتد من البحر المتوسط شمالا إلى البحر الأحمر شرقا و صعيد مصر جنوبا، فيما تعكس الألوان الأسود والأحمر علم مصر، مما يرمز إلى الفخر والهوية الوطنية.

وكان اتحاد الريشة الطائرة قد أعلن من أيام قليلة عدد الدول المنتظر مشاركتها في البطولة الدولية وهم 27 دولة وجاءوا كالتالي: "موريشيوس - الهند - سويسرا - الجزائر - السعودية - البرتغال - مالطا - إسبانيا - ماليزيا - المغرب - اسكتلاندا - المجر - هولندا - استونيا - الأردن - جزيرة كوك - لوكسمبورج - ليتوانيا - بلغاريا - فرنسا - إيطاليا - ألمانيا - النمسا - الولايات المتحدة الأمريكية - تايلاند - سنغافورة - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".

وتعد البطولة من البطولات الكبرى المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي والتي تحظى بمتابعة كبيرة من قبل مسؤوليه نظرًا لإنتظامها وقوة المنافسة بها.