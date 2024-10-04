وزارة الرياضة تكشف حقيقة دعم نادي الزمالك

اصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا كشفت فيه حقيقة تقديم الوزارة دعما ماليا لنادي الزمالك.

ونفى محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، صحة الأنباء التي يرددها بعض الإعلاميين على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تقديم دعم مالي لنادي الزمالك.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن هذه المعلومات المغلوطة عارية تماماً من الصحة، وأن الوزارة ملتزمة بتطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الأندية الرياضية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة لا تقدم أي دعم مالى لاية أندية تتعلق بنشاط كرة القدم.

واكد المتحدث الرسمي على أن الوزارة حريصة على إيضاح الحقائق أمام الرأى العام لمواجهة مثل هذه الشائعات التى يرددها البعض بهدف إثارة الشائعات والفتن بين الجماهير المصرية فضلا عن كونها احد أهم الأسباب في نشر التعصب الكروي.