تكساس تقاضي تيك توك لانتهاكها لقانون خصوصية الأطفال الجديد

رفع المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون دعوى قضائية ضد تيك توك زاعمًا أن الشركة انتهكت قانون خصوصية الأطفال الجديد في الولاية. ومن المقرر أن يكون هذا أول اختبار لقانون تكساس لتأمين الأطفال عبر الإنترنت من خلال تمكين الوالدين (SCOPE) منذ دخوله حيز التنفيذ قبل أكثر من شهر بقليل.

بموجب القانون، الذي ألغى قاضٍ فيدرالي أجزاء منه، يتعين على منصات التواصل الاجتماعي التحقق من أعمار المستخدمين الأصغر سنًا وتقديم ميزات الرقابة الأبوية، بما في ذلك قدرة الآباء على إلغاء جمع البيانات لأطفالهم.

يزعم باكستون أن ميزات الرقابة الأبوية الحالية في تيك توك غير كافية. "ومع ذلك، لا يوفر المدعى عليهم لآباء أو أولياء أمور المستخدمين المعروفين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا أدوات أبوية تسمح لهم بالتحكم في معظم خصوصية قاصر معروف وإعدادات حسابه أو تقييدها"، كما تنص الدعوى القضائية. "على سبيل المثال، لا يتمتع الآباء أو الأوصياء بالقدرة على التحكم في مشاركة المدعى عليهم وإفصاحهم وبيع معلومات التعريف الشخصية الخاصة بقاصر معروف، ولا يتحكمون في قدرة المدعى عليهم على عرض إعلانات مستهدفة لقاصر معروف".

وتزعم الدعوى القضائية أيضًا أن أداة "Family Pairing" في التطبيق ليست "معقولة تجاريًا" لأنها تتطلب من الآباء إنشاء حساب TikTok الخاص بهم ولأن المراهقين أحرار في رفض طلبات والديهم لإعداد أداة المراقبة. لم يستجب TikTok على الفور لطلب التعليق. يحظر التطبيق بالفعل معظم الإعلانات الموجهة لأي شخص يقل عمره عن 18 عامًا.

وقالت الشركة في بيان مشترك على X: "نحن نختلف بشدة مع هذه الادعاءات، وفي الواقع، نقدم ضمانات قوية للمراهقين والآباء، بما في ذلك إقران الأسرة، وكلها متاحة للجمهور". "نحن ندعم الحماية التي نقدمها للعائلات".

تضيف الدعوى القضائية إلى التحديات القانونية المتزايدة التي تواجهها TikTok في الولايات المتحدة. تحارب الشركة حاليًا قانونًا قد يؤدي إلى حظر كامل للتطبيق في الولايات المتحدة. كما تواجه دعوى قضائية منفصلة من وزارة العدل تتعلق بخصوصية الأطفال.