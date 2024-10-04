OpenAI تطلق واجهة Canvas الجديدة لتطبيق ChatGPT

تقوم OpenAI باختبار واجهة مساحة عمل جديدة لتطبيق ChatGPT تسمى Canvas، وقد كشفت شركة الذكاء الاصطناعي العملاقة عن مساحة عمل ChatGPT الجديدة على مدونتها الرسمية وهي متاحة حاليًا لمستخدمي ChatGPT Plus وTeam، وسيتمكن مستخدمو Enterprise وEdu من الوصول إلى Canvas في وقت ما من الأسبوع المقبل.

Canvas هي مساحة واجهة افتراضية لكتابة وترميز المشاريع التي تسمح للمستخدمين بالتشاور مع ChatGPT حول أجزاء معينة من المشروع. تفتح نافذة منفصلة بجانب مساحة الدردشة الرئيسية ويمكن للمستخدمين وضع الكتابة أو التعليمات البرمجية على "اللوحة" الجديدة هذه وتسليط الضوء على الأقسام التي يركز عليها النموذج ويحررها "مثل محرر النسخ أو مراجع التعليمات البرمجية"، وفقًا للمدونة.

يمكن فتح Canvas يدويًا عن طريق كتابة "use canvas" في موجه الأوامر الخاص بك. يمكن أيضًا فتح Canvas تلقائيًا عندما "يكتشف سيناريو يمكن أن يكون مفيدًا فيه"، وفقًا لمنشور المدونة.

هناك أيضًا العديد من الاختصارات التي يمكن استخدامها لكتابة وترميز المشاريع. يمكن للمستخدمين أن يطلبوا من ChatGPT اقتراحات بشأن التعديلات وتعديلات الطول وتغييرات مستوى القراءة والرموز التعبيرية في مشاريع الكتابة. ويمكن للمبرمجين أن يطلبوا من ChatGPT مراجعة أسطر معينة من التعليمات البرمجية وإضافة سجلات وتعليقات لمزيد من الوضوح وإصلاح الأخطاء ونقل الترميز إلى لغة مختلفة مثل JavaScript أو TypeScript أو Python أو Java أو C++ أو PHP في وضع Canvas.

تعمل ميزة Canvas من OpenAI على جعل ChatGPT متوافقًا مع مساعدي الذكاء الاصطناعي الآخرين الذين لديهم مساحات عمل منفصلة للتركيز على مناطق معينة من المشروع مثل Artifacts من Anthropic ونموذج الذكاء الاصطناعي Cursor الذي يركز على الترميز.