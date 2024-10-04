استدعاء تسلا الخامس لشاحنة سايبرترك لخلل في كاميرا الرؤية الخلفية

أصدرت تسلا استدعاء آخر لأكثر من 27000 شاحنة سايبرترك. هذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها استدعاء الشاحنة الكهربائية في العام الماضي.

أصدرت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) الاستدعاء بسبب تأخير الصورة من كاميرا الرؤية الخلفية. فشلت كاميرا الرؤية الخلفية المتأخرة في إنتاج صورة للسائق لما يقود خلفهم في غضون ثانيتين مطلوبتين قانونًا، "مما يزيد من خطر وقوع حادث"، وفقًا لإشعار الاستدعاء الرسمي.

أفادت رويترز أن شاشة الكاميرا ناجمة عن خلل في البرنامج في نظام سايبرترك. فشلت بعض المركبات في إكمال عملية الإغلاق قبل التشغيل مرة أخرى، مما تسبب في تأخير ملحوظ في كاميرا الرؤية الخلفية لمدة تصل إلى ثماني ثوانٍ. حتى الآن، لم تحدث أي حوادث أو إصابات نتيجة لمشكلة البرنامج. تصدر تسلا تحديثًا للبرنامج لمعالجة تأخيرات عرض الكاميرا الخلفية.

هذا الاستدعاء هو الأحدث في سلسلة من الإخطارات والعثرات لمشروع هندسة D-minus على عجلات هذا العام فقط. أعلنت شركة Tesla في أبريل أنها اضطرت إلى تأخير تسليم Cybertruck بسبب مشاكل في دواسة الوقود، وهي المشكلة التي دفعت إلى واحدة من أكثر عمليات الاستدعاء شهرة في وقت لاحق من ذلك الشهر بسبب دواسات الوقود اللاصقة.

أدت تأخيرات التسليم إلى استدعاء آخر لـ Cybertruck في يونيو بسبب مشاكل تتعلق بالسلامة مع محرك مساحات الزجاج الأمامي والزخرفة. أبلغ العديد من مالكي Cybertruck بما في ذلك بعض الذين استلموا سيارتهم للتو عن فشل المساحات في العمل.

حتى الإصدارات الافتراضية من Cybertruck كان عليها الخضوع للإصلاحات بعد فترة وجيزة من إصدارها. ظهرت Cybertruck في Fortnite كجزء من ترويج Summer Road Trip للعبة ولكن العديد من اللاعبين أبلغوا عن خلل غريب عندما حاولوا تحويل مركبة إلى شاحنة Tesla المميزة. دفعت Epic Games بإصلاح الخلل في وقت لاحق.