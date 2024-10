خدمة FAST TV Plus من سامسونج تركز على الدراما الكورية

يحصل تطبيق FAST TV Plus، وهو تطبيق البث التلفزيوني المباشر للشركة والمثبت مسبقًا على أجهزة التلفاز، على المزيد من الدراما الكورية. تمت إضافة أكثر من 4000 ساعة من الدراما الكورية والإثارة الكورية والجرائم الكورية والرومانسية الكورية من موطن سامسونج كوريا الجنوبية إلى تطبيق البث المدعوم بالإعلانات يوم الخميس.

يأتي المحتوى من شراكات مع "شركات الإنتاج الأكثر شهرة في كوريا"، بما في ذلك CJ ENM وNEW ID وشركة التوزيع KT Alpha. تشمل المسلسلات المضافة حديثًا Voice 4 وDark Hole وDoom at Your Service (عنوان رائع إذا كان هناك عنوان). سيصل فيلم الإثارة النفسية Beyond Evil قريبًا.

كما تعد العروض غير النصية الجديدة جزءًا من الحزمة. وتشمل هذه المسلسلات الترفيهية الغذائية مثل The Genius Paik وThree Meals a Day، إلى جانب عروض السفر House on Wheels وYoun’s Kitchen.

وتقول شركة سامسونج إنها تمتلك الآن أفضل مكتبة من أفلام K-Movies الجديدة من إنتاج ID وKT Alpha في الولايات المتحدة. ومن بين الأفلام الحائزة على جوائز Burning (بطولة ستيفن يون)، وA Taxi Driver (ليس فيلم De Niro بل فيلم Kang-ho Song) وAssassination (بطولة Lee Jung-jae من Squid Game) التي تتوفر الآن على Samsung TV Plus.

كتب Salek Brodsky، نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة Samsung TV Plus، في بيان صحفي: "لم يعد المحتوى الكوري فئة محددة - فهو أحد أسرع الفئات نموًا والأكثر مشاهدة على مستوى العالم، وتتمتع Samsung TV Plus بمكانة فريدة لتقديم تجربة لا مثيل لها في هذا المجال مع عرض لا نهاية له من المحتوى الكوري المتميز".