أوبر تتعاون مع أفرايد لتقديم سيارات ذاتية القيادة للرحلات وتوصيل الطعام

أبرمت أوبر صفقة جديدة لتقديم خيار المركبات ذاتية القيادة للعملاء في مدن مختارة. الشراكة مع أفرايد، التي كانت وحدة القيادة الذاتية لشركة ياندكس الروسية.

ستبدأ الصفقة التي تستمر لعدة سنوات بتقديم روبوتات أفرايد ذاتية القيادة كخيار توصيل لطلبات أوبر إيتس في أوستن بولاية تكساس. في وقت لاحق من هذا العام، من المتوقع أن تصبح الروبوتات متاحة لطلبات التوصيل في دالاس وجيرسي سيتي بولاية نيوجيرسي.

ومن المقرر أن تبدأ القيادة الذاتية في خدمة طلبات رحلات أوبر في دالاس في عام 2025. لن يكون خيارًا إلا لـ "الطلبات المؤهلة" على أوبر أو أوبر إيتس، لكن الشركة لم تحدد ما هي تلك المؤهلات.

قبل أن تنفصل كشركة تجارية جديدة، أبرمت ياندكس صفقة مماثلة في عام 2021 لروبوتاتها ذاتية القيادة لتسليم طلبات جراب هاب إلى الحرم الجامعي في الولايات المتحدة. في ذلك العام، وصلت مركباتها ذاتية القيادة إلى إنجاز تاريخي بلغ 6 ملايين ميل تم تسجيلها في "ظروف صعبة"، وسافرت معظمها داخل وحول موسكو.

كان لدى أوبر قسم خاص بها لاستكشاف المركبات ذاتية القيادة. ومع ذلك، باعت الوحدة إلى أورورا، وهي شركة أخرى للسيارات ذاتية القيادة، في ديسمبر 2020.