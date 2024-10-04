The Sims 4 تمنحك حياة جديدة بعد الموت

لقد كان لعب The Sims، لعبة محاكاة الحياة الافتراضية التي ابتكرها ويل رايت، يمنح اللاعبين دائمًا الشعور بأنهم قادرون على التحكم في الحياة والموت. وتأخذ التوسعة الجديدة للعبة The Sims 4 هذا المفهوم إلى مستوى أبعد من خلال حزمة Life & Death التي يتم إطلاقها في عيد الهالوين.

ستأخذ حزمة Life & Death عالم Sims إلى مستوى جديد من الوجود. وتأتي مع مسارات مهنية جديدة وأحياء وعناصر مسكونة وإنجازات حول عيش الحياة على أكمل وجه حتى الموت.

الإضافة الأكبر هي ضاحية جديدة تسمى Ravenwood بها ثلاثة أحياء جديدة لاستكشافها، بما في ذلك Crow’s Crossing وWhispering Glen وMourningvale. ستتمكن من التواصل مع أرواح الموتى حتى يجدوا قناة إلى الحياة الآخرة، وتطلب الأمنيات وتستكشف الأضرحة القديمة بقوى غامضة وتستكشف مقبرة. كما يوجد في كل منطقة "تاجر غامض" يبيع أشياء مسكونة ويساعدك في اختيار مكان الراحة الأخير أثناء "بيع النعش قبل أن تموت".

لا تعتمد إنجازات حزمة الحياة والموت الجديدة على الجانب الميت من الأشياء فحسب. يمكن لشخصياتك أن تطمح إلى عيش حياة كاملة من خلال مسار الإنجاز "رحلة الروح" الذي يوفر فرصة "إعادة ميلاد شخصية" وإنشاء "قوائم رغبات" خاصة لشخصيات الشباب أو الشخصيات الأكبر سنًا. بمجرد وفاة شخصية سيم، يمكنها العودة كشبح لإكمال الأعمال غير المكتملة بمساعدة الأحياء.

هناك أيضًا مسارات مهنية جديدة في حزمة الحياة والموت تتعامل بشكل أكبر مع الجانب الأكثر قتامة من المعادلة. يمكن لشخصيات سيم متابعة مهنة على مسار مهنة أندرتيكر لتصبح متعهد دفن أو مدير جنازات وتحقيق مكافآت مروعة مثل "قناع الطاعون" أو "لوحة تقدير الجسد". يتعامل مسار مهنة الحاصد مع الأحياء والذين سيموتون قريبًا. سيعمل Sim الخاص بك كقسم الموت في العالم السفلي (NWDD) ويتدرب ليصبح حاصد أرواح يمنحه القوة لأخذ الحياة أو إعادتها إذا كانت حصة روحك مرتفعة للغاية.

تتوفر حزمة التوسع Life & Death للطلب المسبق لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac وPlayStation 4 و5 وXbox One وSeries X|S. إذا قمت بالطلب المسبق، فستتلقى بعض العناصر المخيفة التي يمكن جمعها بما في ذلك Lasting Legacy Family Portrait وMournful Melodies Music Box وPlumed Elegance Mask.