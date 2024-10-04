أنشطة تدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل والتعلم الإلكتروني بقنا

تنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع محافظة قنا، مجموعة من الأنشطة والفعاليات التدريبية في الفترة من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر بمقر مكتبة مصر العامة بقنا.



وتأتي هذه الأنشطة ضمن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء الإنسان ودعم عملية التحول الرقمي في المجتمع، وفي إطار اتفاقية التعاون بين وزارة الاتصالات ومحافظة قنا بشأن تعزيز القدرات الرقمية للشباب، والمساهمة في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة للمواطنين في قرى المحافظة ومراكزها باستخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها.



وفي هذا السياق، تنفذ الوزارة برنامج تدريبي للمستوى الأول في ريادة الأعمال في إطار محور تدريب وتأهيل الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل الحُر، ضمن أنشطة مبادرة "طوَّر وغيَّر" بالتعاون مع شركة مايكروسوفت.



وفي إطار نشر ثقافة التعلم الإلكتروني ودعم صناعته، يتم تنفيذ برنامج تدريبي في مجال التعلم الإلكتروني باستخدام برنامج Articulate Storyline 3 لإنتاج المقررات التعليمية الإلكترونية التفاعلية، بهدف خلق مزيد من فرص العمل في هذا المجال.



وتشمل الأنشطة أيضًا ندوة حول أهمية التعلم الإلكتروني لمساعدة المعلمين على تصميم المحتوى التعليمي وإدارته بشكل إلكتروني وإنتاج الدروس الرقمية، مما يساهم في رفع كفاءة عناصر العملية التعليمية بين الطلاب والمدرسين.



وتُعقد ندوة توعية حول مخاطر التغيرات المناخية وكيفية التصدي لها باستخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ذلك ضمن جهود نشر ثقافة التعافي الأخضر المستدام بين الأفراد.