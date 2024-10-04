وزارة الرياضة تختتم فعاليات المعسكر التدريبي "تمكين الشباب .. إبداع ووعي"

في إطار أنشطة أندية السكان بمحافظات الجيزة والفيوم وبني سويف

اختتمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة UNFPA ومؤسسة إتجاه، فعاليات المعسكر التدريبي للشباب تحت شعار " تمكين الشباب .. إبداع ووعي " خلال شهر أكتوبر بمراكز الشباب بمحافظات "الجيزة، الفيوم، بني سويف".

وتناولت فعاليات المعسكر موضوعات " الصحة الإنجابية، العنف القائم على النوع الإجتماعي، الختان، زواج الأطفال"، بالإضافة الي مسرح تفاعلي لفريق نواه للفنون المجتمعية، وعرض موسيقي لفريق الشمندورة حول موضوعات " العنف القائم على النوع الإجتماعي، ختان الإناث".

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن أندية السكان في مراكز الشباب بالمحافظات تلعب دوراً كبيراً في تمثيل قضايا الوعي المجتمعي وتفاعل القيادة السياسية معه لتحقيق الأهداف المرجوة، موجهاً الشكر للشباب المصري على اهتمامه بقضايا الوعي داخل المجتمع، مشيراً إلى اهتمام الدولة بالشباب لأنهم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.