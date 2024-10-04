تحديث لبرنامج Samsung يعطل الهواتف القديمة

إذا كان لديك هاتف ذكي قديم من Samsung Galaxy، فقد ترغب في الانتظار حتى يتم تحديث البرنامج الأخير. أفاد موقع 9to5Google أن التحديث الذي تم طرحه من Samsung على مدار الأيام القليلة الماضية يتسبب في تعطل الأجهزة من سلسلة هواتف Galaxy S10 وGalaxy Note 10. كما وجد المنشور أن بعض المستخدمين أبلغوا عن نفس المشكلة مع طرازي Galaxy M51 وA90. بعد تنزيل التحديث، تتعطل الأجهزة في حلقة تمهيد ولا يتم تشغيلها بالكامل مرة أخرى.

يمكن للأجهزة المتأثرة إجراء إعادة ضبط المصنع لاستعادة الوظائف، لكن هذا ليس إصلاحًا مثاليًا. يجب أن يجعل الهاتف صالحًا للاستخدام، ولكن سيتم فقد أي بيانات لم يتم نسخها احتياطيًا بالفعل. إذا كنت تمتلك هاتفًا ذكيًا قديمًا من Galaxy ولم تقم بتنزيل التحديث الأخير بعد، فقد ترغب في تعطيل التحديثات التلقائية حتى تشارك Samsung المزيد من المعلومات حول هذه المشكلة.

قد يصبح دعم البرامج للطرازات القديمة مشكلة لأي مصنع للأجهزة. لقد مر الآن خمس سنوات على إطلاق هاتفي Galaxy S10 وGalaxy S10+، وهو العمر الذي قد تتوقف فيه الشركات عن توفير التحديثات المنتظمة.