شراكة بين العبيكان وتيرادكس لتحسين عمليات الشراء ودفع عجلة النمو

أعلنت شركة "العبيكان للحلول الرقمية" (ODS)، المتخصصة في التحول الرقمي للقطاع الصناعي، عن شراكة استراتيجية مع تيرادكس (Teradix)، المزود لحلول إدارة مشتريات الشركات الإلكترونية.

تهدف هذه الشراكة القوية إلى إعادة تعريف عمليات المشتريات من خلال دمج قدرات منصة "شامل" الخاصة بـ ODS مع تقنيات "تيرادكس" المتقدمة في المشتريات الإلكترونية، مما يعزز الكفاءة ويساهم في تحقيق نمو متسارع.

ومن خلال مذكرة تفاهم رسمية، سيعمل الطرفان على توظيف خبراتهما المشتركة لتقديم قيمة استثنائية للعملاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. سوف يُساهم دمج حلول "تيرادكس" المبتكرة في النظام الرقمي لـ ODS في تحقيق وفورات جديدة، تقليل أوقات التنفيذ، وضمان امتثال أعلى، مما يُعزز بشكل كبير من تأثير ODS في السوق.

قال معتز عبدالرزاق، مدير تطوير الأعمال في العبيكان للحلول الرقمية: "الابتكار هو محور كل ما نقوم به في ODS. شراكتنا مع تيرادكس تمثل خطوة هامة نحو تعزيز كفاءة المشتريات وتقديم قيمة مضافة لعملائنا من خلال تحسين إدارة سلسلة التوريد وعمليات التوريد."

أبدى خالد أبوشادي، المدير العام لشركة "تيرادكس"، حماسه إزاء هذه الشراكة، قائلاً: "هذه الشراكة تتماشى تمامًا مع رؤيتنا في إحداث ثورة في مجال المشتريات. بتعاوننا مع ODS، نجمع بين خبراتنا في المشتريات الرقمية وريادتهم في القطاع الصناعي لتحقيق تطورات جديدة ومبتكرة."

ومن المتوقع أن تحدد الشراكة بين ODS و"تيرادكس" معيارًا جديدًا للتميز في عمليات المشتريات، حيث ستقدم للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حلولًا مبتكرة تعزز الكفاءة التشغيلية وتسهم في تحقيق نمو مستدام.