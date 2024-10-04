وزارتا الرياضة والبيئة تنفذان المبادرة القومية للتوعية البيئية بمراكز الشباب

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع وحدة الشباب بالإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بوزارة البيئة ندوة حول التوعية البيئية للشباب من داخل مركز سقارة بإدارة البدرشين بمحافظة الجيزة.

تأتي هذه الندوة ضمن المبادرات القومية للتوعية البيئية بمراكز الشباب تحت شعار youth saving Earth، وقد تناولت الندوة عدد من المفاهيم والظواهر البيئية ودور الشباب في الحفاظ على البيئة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي تدعيم الشباب وتنمية الوعي البيئي لديهم حتى يتسنى لكل منهم معرفة واجبه تجاه حفاظه علي البيئة، مشيراً إلى ضرورة تثقيف الشباب والعمل على الزيادة في الحصيلة المعلوماتية لديهم في كافة المجالات، وذلك لما له من عوائد إيجابية علي المجتمع ككل.

أشار وزير الشباب والرياضة إلى ضرورة التوسع في إقامة مثل هذه الندوات لكافة المراحل العمرية وفي كافة المجالات وذلك لما له من مردود مجتمعي كبير، كما أشار إلى الاهتمام الواسع بأهمية مشاركة كافة أجهزة الدولة المعنية بالمساهمة في تكوين شخصية الشباب وتنمية الوعي الفكري والثقافي لديهم.

وقد بدأت فعاليات الندوة بالجلسة الإفتتاحية والتي تناولت مفهوم التغيرات المناخية وتأثيراتها المختلفة علي البشر، وكذا تطرق الحديث لمفهوم تلوث الهواء والاحتباس الحراري، والحديث حول مفهوم المخلفات وكيفية إستغلالها وإعادة تدويرها، وكذلك تم تناول مفهوم التنوع البيولوجي بالشرح والإيضاح لكافة صوره وأبعاده المختلفة.

وإختتمت الندوة بالجلسة الختامية، والتي تناولت مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها المختلفة والدور الوظيفي والمجتمعي الذي يقع على عاتق الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.