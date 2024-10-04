تشميع 11 محل ورفع 102 حالة إشغال بأسوان

أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان سيد مدنى،ردم بركة من المياه بعد شفطها في المنطقة المواجهة لكوبرى أسوان الملجم، حيث تم استخدام اللوادر وسيارات النقل الثقيل لتنفيذ ذلك على الوجه الأكمل.

يأتي ذلك بناء على تحديد بعض المشاكل من قبل المواطنين بمحافظة أسوان ووضع آليات الحل

وأوضح أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم التعامل السريع مع أى مطالب جماهيرية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة قطاعات العمل العام، مؤكدًا أنه بالتوازى مع ذلك تم مواصلة شن الحملات الصباحية والمسائية لرفع الإشغالات، علاوة على تنفيذ قرارًا غلق وتشميع للمحلات المخالفة.

وأسفرت جهود الحملة عن غلق وتشميع 11 محل بنطاق حى غرب بالسوق السياحى القديم، بالإضافة إلى رفع 102 حالة إشغال، وتحرير 8 محاضر إشغال طريق وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق وجهاز حماية المستهلك، وبمشاركة محمد ممدوح نائب رئيس المدينة، والعاملين بالوحدة المحلية، وتم مصادرة المضبوطات وإتخاذ الإجراءات اللازمة .